Chiara Ferragni usó moda colombiana en su viaje por el país: estas fueron las marcas

La italiana Chiara Ferragni se encuentra de vacaciones en Colombia y ha compartido varios momentos de su viaje a través de redes sociales. La influenciadora y empresaria también ha usado moda colombiana en su paso por Medellín y Cartagena, donde recibió el Año Nuevo.

Durante su visita, Chiara Ferragni, una de las figuras más reconocidas de la moda en la era digital, estuvo en Medellín, recorriendo la ciudad, probando comida típica y en lugares como Guatapé. En sus post en instagram se ve usando un saco tejido de una tienda de artesanías de esa ciudad.

La creadora de contenido recibió el 2026 en Cartagena, en donde se unió a los tradicionales agüeros colombianos, se metió debajo de una mesa (para atraer el amor) y se comió 12 uvas (se dice que por cada mes del año, se pide un deseo y se come una uva).

En Cartagena utilizó un vestido lila de Maygel Coronel, una marca creada en 2017, en Cartagena de Indias, “nuestra marca Maygel Coronel emergió con una visión estética centrada en celebrar a las mujeres globales, latinas y contemporáneas a través de piezas depuradas y modernistas que se funden en sus pieles”, explica la marca en su página web.

De acuerdo con la marca, creada por Maygel Coronel, la herencia latina es un elemento en su engranaje creativo. “Nuestras piezas reflejan la exuberancia cultural del Caribe colombiano, su eterno verano, la multiplicidad de sus formas femeninas y están pensadas para mujeres que llevan vidas florecidas, que buscan afirmar su esencia latinoamericana y vivaz”.

Para recibir el Año Nuevo, usó un vestido blanco de Waimari, una marca creada en Barranquilla. “Gracias Chiara Ferragni por elegir Waimari en Nochevieja y pasar por nuestra tienda en Cartagena. Qué manera de empezar el año”, escribió la marca junto a un carrusel con fotos y videos de la creadora de contenido.

“Cartagena, eres una maravilla. Colombia, me tienes completamente enamorada”, escribió la empresaria en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías en la que se ve disfrutando del clima y el ambiente de esa ciudad.

La italiana se encuentra en compañía de su hermana Valentina Ferragni, quien también ha compartido imágenes del viaje y ha utilizado diseño colombiano, como el de Elar Bolivar.

“Desde nuestro origen hasta otros destinos: Valentina Ferragni lleva nuestra falda Cartagena, una pieza que refleja el orgullo de ver nuestro oficio artesanal cruzar fronteras”, escribió la marca en su cuenta de Instagram.

Para una marca colombia es clave que una figura pública como Ferragni usé sus piezas, pues se trata de una influenciadora con un nombre reconocido por seguidores de redes sociales y grandes marcas de lujo, lo que le permite a las marcas tener una mayor visibilidad y oportunidades de venta.

Vale la pena recordar que su salto a la fama se dio a finales de la década de 2000 con The Blonde Salad, un blog personal para hablar de moda, viajes y estilo de vida.

