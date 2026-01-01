¿Cada cuánto se deben lavar los jeans y pantalones?

Imagen de referencia. / Cortesía Foto: Cortesía

Los jeans son prendas versátiles, resistentes y atemporales, pero su cuidado es esencial para prolongar su vida útil, conservar su forma y color, y reducir su impacto ambiental.

Por su parte, los pantalones son una pieza cómoda y práctica. “El pantalón tuvo su aparición en la pantalla grande gracias a actrices como Katharine Hepburn, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn y María Félix, quienes se convirtieron en el símbolo de la mujer moderna y sofisticad con el uso de esta prenda que llegó para quedarse por los siglos de los siglos”, cuenta Gloria Saldarriaga en Simple Chic.

A nivel mundial, se recomienda adoptar prácticas responsables de lavado, secado y almacenamiento, especialmente cuando los jeans y pantalones están confeccionados con materiales sostenibles.

La frecuencia de lavado de los jeans y pantalones es una cuestión subjetiva, y depende en gran medida del uso que se les dé.

Los pantalones requieren lavarse más seguido que los jeans, más o menos cada dos o tres posturas.

Recomendaciones para lavar sus jeans y pantalones

Actualmente, la tendencia sugiere no lavar los jeans con frecuencia. Después de un día de uso, lo ideal es colgarlos al aire libre, preferiblemente en el patio o en un lugar ventilado, para eliminar olores y restos de sudoración.

También se puede usar un detergente en spray especial para olores y dejar que el aire haga su trabajo. Incluso, una recomendación que da Esteban Rodríguez, director comercial de Expofaro, empresa familiar con más de 50 años de trayectoria en el sector textil, es poner los jeans en el congelador: el frío ayuda a eliminar bacterias y malos olores sin dañar la prenda.

Tenga en cuenta que el lavado sí puede ser necesario dependiendo del tipo de actividad. No es lo mismo un pantalón usado en oficina que uno utilizado en trabajos manuales, donde puede ensuciarse más fácilmente. En esos casos, el lavado es totalmente válido, aunque es importante hacerlo de forma adecuada para evitar daños en la prenda.

Consejos generales para el cuidado de los jeans

Lávelos con menos frecuencia: solo cuando sea realmente necesario. Ayuda a conservar el color, la forma y reduce el consumo de agua y energía.

Lávelos con agua fría y del revés: así se minimiza la contracción y el desgaste del color.

Use detergentes suaves y ecológicos: evite los fosfatos y fragancias fuertes, que dañan tanto la tela como el medio ambiente.

Evite la secadora: el calor debilita las fibras. Mejor secarlos al aire libre, a la sombra y colgados del cinturón.

No planche si no es necesario: si es inevitable, hágalo con temperatura baja y sin aplicar calor directo sobre estampados o detalles.

Repare en lugar de desechar: arreglar pequeños daños con costuras o parches alarga la vida útil de los jeans y es una práctica sostenible.

