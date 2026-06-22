Colombia vs. República Democrática del Congo: ¿qué ponerse para ver el partido?

La moda local redescubre la camiseta de la selección a través de la naturaleza, el bordado y la nostalgia popular colombiana. Foto: El Espectador

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El “fanwear” o “ropa del fan” es una de las tendencias más relevantes en la industria de la moda colombiana en este momento. Se trata de fusionar prendas de equipos deportivos con ropa casual, lo que permite llevar la pasión por el fútbol dentro y fuera del estadio.

“Independientemente de que seamos seguidoras del fútbol, de que la marca esté relacionada con el deporte o no, es una tendencia que veremos a nivel global en todas las edades y de la que las marcas van a poder aprovechar como palanca de crecimiento y de nuevas ventas. Puedes crear una camiseta inspirada en el look futbolero así no seas una empresa dedicada a ese deporte”, explica Carolina Lezaca, directora de diseño y mercadeo de Lafayette.

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La fiebre del fútbol en el mundo de la moda tiene unos términos clave: “blockecore”, “athleisure”, “soccercore” y “fanwear”. Esas tendencias son la mezcla de la estética deportiva con la moda urbana.

El “blockecore”, que es una estética que nació en los ochenta y noventa para describir al fanático tradicional del fútbol británico y cómo llevaba esa pasión a los looks del día a día, se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones que quieren unir el amor por ese deporte y la estética “vintage”.

Además, son estéticas que también responden a la incursión femenina en este deporte, tradicionalmente masculino. “La industria ha tenido que adaptar sus estéticas para seducir a las mujeres, quienes son grandes consumidoras de moda, con nuevos estilos, siluetas y colores”, dice María Laura Ordóñez, economista y apasionada por el fútbol.

La industria de la moda colombiana se sumó a la tendencia y marcas de todo tipo, precios y segmentos, han lanzado su propia versión de la camiseta y han dado recomendaciones de cómo lucirla.

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“Las camisetas de fútbol se han convertido en una de las prendas más versátiles del momento. Lo interesante es que pueden adaptarse a diferentes ocasiones durante el Mundial, desde una jornada de oficina hasta una celebración después del partido, simplemente cambiando las prendas y accesorios que las acompañan”, asegura Ximena Pardo, PR manager de GoTrendier.

Estas son cinco opciones para combinar la camiseta de la selección en diferentes escenarios, según la plataforma de venta de segunda.

Oficina, pero en modo Mundial: si juega la selección y la oficina se contagia del ambiente futbolero, combine la camiseta con un blazer oversize, pantalón sastre y mocasines. Un bolso estructurado y unos aretes dorados harán que el look se vea intencional y sofisticado.

El “uniforme” para ver el partido con amigos: jeans amplios, tenis retro y la camiseta como protagonista. Es una fórmula simple que nunca falla y que funciona igual de bien en un bar, una terraza o una reunión en casa.

Cena familiar: las camisetas deportivas encuentran un gran aliado en los pantalones de lino o las faldas midi. El resultado es relajado, fresco y perfecto para los planes familiares alrededor de los partidos.

Pantallas gigantes y planes al aire libre: las versiones oversize son ideales para parques, plazas y espacios abiertos. Llévelas con bermudas largas o pantalones cargo y complementa con gafas de sol, gorra y un bolso cruzado. Si hace frío, puede usar un body manga larga debajo, un pantalón y una chaqueta en la línea cromática de la camiseta.

Del gol a la celebración: si el partido termina en festejo, eleva la camiseta con una falda satinada, con flecos o un pantalón de cuero. Unos maxi aretes, un bolso pequeños y unas botas, que pueden transformar una jersey deportiva en un look nocturno.

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