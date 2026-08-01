Colombiamoda 2026 generó un impacto económico para Medellín de USD 22 millones

La pasarela estuvo acompañada por una composición original interpretada en vivo por la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de Medellín. Foto: Inexmoda

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Colombiamoda, el evento más importante de la industria de la moda colombiana, al que asistieron 65.000 personas de 53 países, de acuerdo con los organizadores, entregó sus resultados de la edición 37.

“Uniqueness is the New Luxury” fue el tema de la edición 2026 de la feria que reunió a 630 marcas, 9.000 compradores especializados – 1.600 internacionales –, generó 2.500 empleos directos e indirectos y contó con una representación de expositores de 54 ciudades de Colombia.

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Durante la feria, que se extendió a lo largo de siete días, se realizaron 140 eventos en diferentes locaciones de la ciudad.

La apuesta de este año de la feria estuvo enfocada en que fuera un evento de ciudad en donde la moda dialogó con el arte, la cultura, la gastronomía, el deporte y el entretenimiento.

Ciudadanos, visitantes y actores del sistema moda vivieran la creatividad colombiana en diferentes escenarios y el evento consolidó a Medellín como un destino internacional para la moda, los negocios y las industrias creativas.

El tema del año también mostró, a través de 35 pasarelas, propuestas de diseño de autor y marcas con factores diferenciales que evidenciaron la visión del lujo que existe en Colombia.

“Colombiamoda es el escenario donde exaltamos a Colombia y conectamos al país con el mundo a través de su creatividad, su talento y la fuerza de un sistema moda que trabaja unido. Hoy vemos marcas que entienden que competir no significa únicamente responder a una dinámica de precios, sino construir valor desde la identidad, el diseño, la innovación y el sello de autor”, dijo Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

Además de consolidarse como una plataforma para la industria de la moda, Colombiamoda 2026 generó un impacto positivo en Medellín al movilizar sectores asociados al turismo especializado de negocios. La llegada de compradores nacionales e internacionales, empresarios, diseñadores, expertos y visitantes impulsó actividades como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios complementarios, fortaleciendo la cadena económica de la ciudad.

Esta edición 37 dejó una derrama económica de US$22 millones.

“Colombiamoda volvió a demostrar por qué Medellín es la capital de la moda y el diseño en América Latina. Durante esta semana, la feria no solo vibró en Plaza Mayor, sino que se expandió a cerca de 40 espacios de ciudad, dejando un impacto económico superior a los US$22 millones que dinamiza directamente no solo al sector, sino también el turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio”, mencionó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.

Durante una semana, la ciudad de Medellín se vistió de moda, arte y creatividad para rendir un homenaje a lo mejor del diseño nacional y latinoamericano.

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