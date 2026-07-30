Diego Guarnizo y los secretos de Colombiamoda 2026

Foto: El Espectador

Mencionar la palabra lujo en un país como Colombia tiene una variedad de significados muy subjetivos. Mientras que para algunos representa objetos materiales inalcanzables, para otros “darse un lujo” puede simbolizar el hecho de permitirse alguna licencia con una compra que se sale de su presupuesto mensual.

En la moda colombiana la palabra gana peso y se empieza a entender como el valor que tienen artesanos, marcas y diseñadores para crear piezas que van desde ropa hasta productos para el hogar, con un nivel de detalle en el que, en muchas ocasiones se aplican técnicas artesanales propias de nuestros territorios, hasta productos que muestran la esencia creativa, auténtica y singular de quien concibe y gesta el producto. Con este especial de El Hilo quisimos entrar en esa conversación y darle voz a diferentes expertos para que dieran su punto de vista sobre el tema.