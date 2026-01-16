Cómo usar la tendencia más amada (y odiada) de la temporada: tacones con medias

Imagen de referencia. / Pixabay Foto: Pixabay

Cómplices, cariñosos y sonrientes, sin ocultar lo enamorados que están, Ana Mena y Óscar Casas han presentado este jueves ante las cámaras ‘Ídolos’, la película en la que se conocieron y en la que surgió su historia de amor en el verano de 2024.

Al margen de la felicidad que desprende esta pareja de diez después de un año y medio de discreta relación, lo más comentado de su primer posado juntos ante las cámaras ha sido el look que ha escogido la artista malagueña.

De inspiración ‘colegial’, Ana se ha rendido a una de las tendencias más controvertidas de la temporada, ya que son tantas la que la aman como las que la odian: los tacones con calcetines, que hemos visto en algunos de los desfiles de las firmas más exclusivas y en el streetstyle de la Semana de la Moda de ciudades como París, Milán, o Nueva York.

En el caso de la malagueña, unos altísimos stilettos de ante marrón y unos calcetines grises de punto a mitad de la espinilla, complementos perfectos para el protagonista de su outfit, un minivestido-abrigo de piel en color caramelo -a juego con los zapatos- de corte entallado, y cierre frontal con tres botones dorados. Prescindiendo de pantalones o falda, ha completado su apuesta con una camisa azul cielo con maxi solapas.

