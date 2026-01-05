Recomendaciones para que siempre se vea impecable y elegante

Imagen de referencia. / La diseñadora Dwarmis Concepción (d) posa junto a modelos que visten sus prendas en Nueva York (Estados Unidos). / EFE/ Angel Colmenares. Foto: EFE - Angel Colmenares

Hay una serie de recomendaciones de expertos en imagen personal y estilo para que una persona siempre se vea “arreglada”, es decir, con un aspecto impecable y pulcro. Aunque vale la pena aclarar que en términos de moda y estilo, el terreno es subjetivo.

De acuerdo con expertas en imagen personal, lograr una imagen de elegancia y pulcritud, requiere una serie de pasos entre los que se incluyen el cuidado personal, el vestuario adecuado, accesorios y un buen perfume.

Juliana Pedraza, estilista de moda, menciona que “los pequeños detalles hacen la diferencia”, por lo que recomienda mantener el cabello y las uñas arregladas, así como la ropa limpia (mantega básicos en su armario), planchada y sin manchas. El cabello no requiere de complejos peinados, pero sí se debe estar limpio.

Otra sugerencia de la experta es que, “⁠menos es más y los accesorios pueden ser el mejor aliado para verte arreglada".

Los looks monocromáticos estilizan la figura, por lo que “hacen que el outfit se vea más elegante sin tanto esfuerzo", comenta Pedraza.

En esa línea, Sophia Buitrago Martínez, estilista de moda, explica que para lograr un look elegante, pero casual, es clave encontrar el equilibrio entre una prenda sofisticada y una pieza cómoda. Los colores neutros ayudan a elevar el outfit, mientras que un enfoque effortless, basado en clásicos, lo mantiene atemporal.

También recomienda unas piezas que ayudan a lograr ese objetivo: Para las mujeres, una buena correa, cartera y accesorios y, para los hombres: reloj, billetera y correa.

Además, puede adoptar rutinas de cuidado personal (skincare, cuidado dental y capilar), mantener una buena postura (proyecta seguridad y confianza) y usar un buen perfume, lo que se puede convertir en su sello personal.

Pese a las recomendaciones, la clave siempre está en usar prendas y accesorios que la hagan sentir cómoda y con su estilo, lo demás se da por añadidura.

