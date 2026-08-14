Conciertos de Morat en Bogotá: ¿cuál es el código de vestuario?

Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales, integrantes de Morat. Foto: Amanda Imm

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La banda Morat comienza este viernes 14 de agosto su residencia de seis fechas de “Ya es mañana World Tour” en el Movistar Arena, en Bogotá.

El concepto del código de vestuario será “el traje que traje”. Según explicó la banda, más que una propuesta estética, se tratará de una extensión del disco “Ya es mañana”.

El disco es un proyecto discográfico que reflexiona sobre el paso del tiempo, la nostalgia, el crecimiento y las expectativas que llegan con la adultez.

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En esa línea, pocas prendas representan esa idea, como el traje, “un símbolo que suele asociarse con la madurez, el trabajo y la seriedad que la vida parece exigir con el transcurrir de los años”, dijo Morat.

Entonces, ¿cómo debería irse vestido?

Aunque el punto de partida es el traje, la invitación de la banda es transformarlo y que cada persona haga su propia interpretación.

El código de vestuario puede ser un traje completo o algunos elementos como una corbata, una camisa, un chaleco o un pantalón.

“También hay espacio para prendas heredadas, prestadas, vintage o intervenidas con pines, cortes y accesorios”.

Por ejemplo, una opción sería jeans, una camiseta blanca, blazer relajado, tenis y accesorios.

No existen colores obligatorios ni combinaciones correctas, lo que buscan con el código de vestuario es demostrar que existen infinitas maneras de crecer sin dejar de ser uno mismo.

“Así como una misma canción puede tener un significado diferente para cada persona, este dress code propone que cada asistente transforme una misma idea desde su propia historia, su clóset y su identidad”, dijo la banda.

Así las cosas, el código de vestuario permitirá que el público se convierta en parte esencial de la puesta en escena, haciendo que la experiencia colectiva sea tan importante como lo que ocurre sobre el escenario.

“No queremos uniformar al público. Queremos darles un código para jugar”, aseguró la marca.

El dress code estará en toda la gira internacional para que cada país aporte su propia interpretación del concepto.

Morat tendrá dos iniciativas para apoyar a los afectados por el terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), Morat anuncia dos iniciativas para apoyar a las personas y territorios afectados, que se activarán durante sus seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto de 2026.

La banda pondrá en marcha dos formas de aportar:

1. Cuatro puntos de donación en el Movistar Arena: en la taquilla de TuBoleta del Movistar Arena y en los tres puntos de merch oficial de la banda estarán habilitados puntos de donación en dinero para la atención de la emergencia. Los recursos serán canalizados a través de UNICEF, organización con la que Morat lleva varios años trabajando y que garantiza que las ayudas respondan de forma responsable a las necesidades y prioridades reales de la emergencia.

2. Donación - conciertos: los territorios y personas afectadas van a necesitar solidaridad durante mucho tiempo, Morat donará una parte de sus ingresos, de los conciertos en Bogotá, para apoyar la recuperación y reconstrucción de colegios en Chocó, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y Antioquia.

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