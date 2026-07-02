De Colombia a Madrid: Agua by Agua Bendita abrirá Mercedes-Benz Fashion Week 2026

Mariana Hinestroza y Catalina Álvarez, cofundadoras de Agua Bendita y Agua by Agua Bendita. / Juan Jaramillo Foto: Juan Jaramillo Phothograpy

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Agua by Agua Bendita, una de las marcas colombianas más relevantes en la industria, inaugurará el calendario oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026.

“Su participación en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de la mano de Latin American Fashion Awards representa un nuevo capítulo en el diálogo creativo entre América Latina y Europa, alineado con una visión compartida de impulsar propuestas que combinan identidad cultural, sostenibilidad y excelencia creativa”, dijeron los organizadores.

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Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid junto con el Ayuntamiento de Madrid, en el marco de su estrategia de internacionalización incluyó a Latin American Fashion Awards como invitado especial de su próxima edición en septiembre de 2026.

Así las cosas, la marca colombiana llegará a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid impulsada por Latin American Fashion Awards, la plataforma de influencia global concebida para democratizar el acceso, amplificar la visibilidad e impulsar el desarrollo del mejor talento latinoamericano en la escena internacional.

“Para nosotros, abrir el calendario de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en este momento supone un hito especialmente significativo. Es una oportunidad para llevar nuestra identidad, profundamente arraigada en la artesanía, a un escenario de referencia internacional. Formar parte de esta plataforma refuerza nuestra vocación de tender puentes culturales y proyectar la riqueza creativa de nuestra región hacia un nuevo público”, dijo Agua by Agua Bendita.

“Lamoda latinoamericana ocupa un lugar central en la conversación global de la moda y nuestros diseñadores están redefiniendo la narrativa de la industria. Colaborar con Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y presentar a una firma como Agua by Agua Bendita, en un momento tan relevante, representa exactamente el tipo de puentes que debemos seguir construyendo todos juntos”, dijeron Silvia Argüello y Constanza Cavalli Etro, fundadoras de Latin American Fashion Awards.

Agua by Agua Bendita también recibirá el Premio Diseñador Internacional de esta edición el evento.

Agua Bendita es una marca de vestidos de baño creada en 2003 por Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza, dos estudiantes de diseño de moda, que ahora son amigas, socias y empresarias. Agua + Agua Bendita es la segunda empresa fundada en 2018 como una propuesta ready to wear de lujo.

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La compañía se destaca por sus diseños hechos a mano, tiene más de 30 tiendas a nivel nacional y está presente en más de 60 países, que representan el 70 % de sus ventas, Estados Unidos tiene un peso del 40 % de sus transacciones.

Las empresarias se han esforzado por ofrecer el lujo colombiano tanto en el mercado local como en el internacional y, según cuentan, cada día trabajan por mejora la calidad, contar historias y resaltar lo artesanal.

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