República Democrática del Congo nos dejó uno de los mejores uniformes del Mundial 2026

La selección se destacó por su uniforme. / Tomada de las cuentas de Instagram de Alvin Junior Mak y Fecofa RDC Foto: Alvin Junior Mak y Fecofa RDC

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Tras 52 años, República Democrática del Congo (RDC) volvió a un Mundial de Fútbol y, luego de avanzar hasta los dieciseisavos este miércoles quedó eliminada por Inglaterra.

La selección africana se destacó no solo por su desempeño deportivo, sino por su estilo. En el aeropuerto de Houston, Texas, cuando comenzaba el torneo sorprendieron al caminar usando unos trajes negros confeccionados en crepé de seda a medida con detalles de estampado de leopardo en terciopelo, camisa blanca, corbata negra y broches dorados con la forma del animal, y un bolso en forma de estrella. Las imágenes se viralizaron.

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Alvin Junior Mak, fundador de la firma JmakxParis, fue el encargado de diseñar los trajes que representaran la herencia, cultura y ambición colectiva de RDC.

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“Concebida como un homenaje a Los Leopardos de 1974 y al espíritu de sape congoleña, esta creación rinde honor a quienes se atreven a soñar más grande y enarbolar con orgullo los colores de una nación”, escribió el diseñador en su cuenta de Instagram explicando la inspiración.

En 1960, tras la independencia de la República Democrática del Congo y de la República del Congo, se creó el movimiento La Sape, un acrónimo en francés de “Sociedad de los que Marcan Tendencia y de la Gente Elegante”.

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El estilo sapeur, según explicó The New York Times, “tiene sus raíces, como mínimo, a principios del siglo XX, según los expertos, cuando la gente empezó a adoptar, imitar y subvertir las modas de los colonizadores europeos”.

En cuanto al estampado de leopardo el diseñador mencionó que tiene un significado simbólico en todo el país. “El leopardo es el animal emblemático y totémico del Congo. En instituciones, grupos étnicos y numerosos pueblos, simboliza el poder, la resiliencia, el espíritu de lucha, la valentía y el honor”, le dijo Mak a Vogue.

La silueta creada por el diseñador de 30 años “encarna la ambición, la elegancia y el orgullo de representar algo más grande que uno mismo. Hoy en día, esta historia ya no se limita al campo. Ella también te pertenece”, dijo el el creador en su cuenta de Instagram junto a varias imágenes de los diseños.

Mak confeccionó 55 trajes para jugadores y cuerpo técnico, lo que representó un desafío para su equipo principal de tres personas en París, pero en una oportunidad para colaborar con artesanos del Congo.

“Mi deseo era cambiar la imagen y la percepción de mi país a través de mi arte, mostrar y promover la cultura congoleña, las habilidades artesanales y, además, contribuir a la creación de empleo en el Congo”, aseguró el diseñador en entrevista con Vogue.

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