De Medellín al mundo: así es como Colombia lidera la moda en la región

Sebastián Díez, presidente de Inexmoda. / Cortesía Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombiatex 2026 comienza este lunes y se consolida, tras 38 años, como la hoja de ruta anual para la indutria textil y de la moda colombiana.

Los asistentes, especialmente marcas y compradores, eligen cómo producir, con quién y hacia qué lugares se proyectan para exportar, así como identificar las tendencias y hacer negocios.

La muestra recorre toda la cadena de valor —textiles, insumos, paquete completo, maquinaria y emprendimiento— y también cuenta con una agenda de conocimiento alineada con los desafíos locales y globales de la moda.

Lea: La evolución del estilo de Bad Bunny: del “streetwear” al “high fashion” caribeño

Del 27 al 29 de enero, en Plaza Mayor Medellín, reunirá a más de 500 expositores de 20 países y 30.000 visitantes. Hablamos con Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, organizador del evento, sobre los retos y oportunidades que tendrá la industria de la textil local este año.

¿Cuál es la propuesta de Colombiatex 2026 y qué novedades trae esta edición?

Este año, Colombiatex de las Américas llega a su edición número 38, del 27 al 29 de enero, con más de 500 marcas participantes. Es una feria global que hoy tiene la responsabilidad de ser aún más internacional. Bajo el concepto principal “Explora” le hace una invitación a los asistentes a descubrir nuevos materiales, fibras, tecnologías y, sobre todo, a entender que la moda es una industria global tanto en exportaciones como en abastecimiento.

Una encuesta que realizamos reciente a 700 empresarios reveló que entre el 50 % y el 80 % de los insumos que usan son importados. Por eso, Colombiatex busca consolidarse como un centro de abastecimiento inteligente a nivel mundial. La feria mostrará tendencias globales en tecnología, sostenibilidad, nuevos materiales y herramientas que les permitan a las marcas ser más competitivas.

¿Qué novedades tendrá esta edición de Colombiatex?

En el Pabellón Verde, ubicado en Plaza Mayor, tendremos más de 50 marcas de paquete completo y servicios de moda con alto valor agregado, pensados para clientes internacionales que buscan tiempos mínimos y competitivos.

El mapa del Smart Sourcing, una herramienta interactiva para entender hacia dónde se están moviendo las bases productivas del mundo y qué países lideran cada rubro textil. Estará disponible inicialmente en el pabellón blanco.

La biblioteca de materiales circulares, que ha venido creciendo y muestran las fibras y materiales que pueden reingresar a la cadena, un elemento clave ante la regulación del Pacto por la Circularidad 2030. Uno de los invitados especiales será Mario Jorge Machado, presidente de la Asociación Textil Europea, quien explicará los avances, retos y buenas prácticas de la Unión Europea en la implementación del pacto.

¿Por qué es importante Colombiatex para Medellín y para el país?

Porque abre el calendario de negocios de la moda, dinamiza el turismo, la hotelería, el transporte, la gastronomía y el entretenimiento. Además, permite que emprendedores con propuestas jóvenes encuentren su primer escenario de visibilidad real. Y, para el colombiano, marca el inicio de las tendencias que luego se verán en la calle.

¿Cómo se conecta la llegada de Bad Bunny con Colombiatex?

Existe una coincidencia interesante: la llegada de Bad Bunny a Medellín ocurre al tiempo con Colombiatex, y ambos fenómenos reflejan las mismas tendencias urbanas que hoy definen estéticas globales.

El movimiento urbano mundial está impulsando nichos como el athleisure y prendas híbridas entre lo deportivo y lo cotidiano, siluetas amplias y estéticas street–premium que mezclan comodidad y statement.

Lo que veremos en la calle durante la visita de Bad Bunny será también el reflejo de las tendencias que las marcas están presentando en Colombiatex. La calle y la feria conversarán entre sí.

Además, ambas dinámicas —Colombiatex y el concierto— generarán una semana completa de ocupación hotelera de casi el 100 % y una derrama económica ampliada, lo que consolida a Medellín como capital latinoamericana de grandes encuentros culturales y de moda.

El salario mínimo aumento un 23 %... ¿qué impacto tendrá para el sector moda?

Entre el 50 % y el 70 % de la nómina del sector está indexada al salario mínimo, por lo que el incremento tendrá un impacto fuerte. Según cálculos de Inexmoda, los precios podrían aumentar entre el 8 % y el 12 %, aunque podría ser mayor. Las empresas están buscando eficiencias para no trasladar todo el costo al consumidor, sacrificando margen y rentabilidad. Por otro lado, se está compensando el alza con la caída reciente en la tasa de cambio, lo que reduce los costos de importación.

¿Por qué estamos hablando en la industria de la colombiana del Pacto por la Circularidad de la Unión Europea 2030?

Porque Colombia se sumó al Pacto por la Circularidad de la Unión Europea 2030. Eso implica que el país adopte no solo la visión misional sino también la regulación: la normatividad europea aplicará en espejo para Colombia. Aunque habrá que revisar tiempos por las demoras en la implementación en Europa. Ese es un tema apremiante para el sector.

Sostenibilidad e internacionalización: ¿qué compromisos tiene Inexmoda con esos dos temas?

La sostenibilidad tiene tres pilares: el componente misional, que es la voluntad de las compañías; la viabilidad financiera, es decir, implementar prácticas sostenibles que no aumenten costos; por ejemplo, paneles solares que reducen en un 30 % el costo de la energía. Y, la regulación, quienes no estén preparados para quedarán fuera del negocio.

En cuanto a internacionalización, tenemos una apuesta decidida. Inexmoda prepara a los empresarios para “saltar” al mercado internacional, entendiendo que no todos los productos sirven para todos los mercados. Además, busca facilitar un soft landing para reducir riesgos e inversión. Así como apoyarlos para que permanezcan en esos mercados.

Por eso, estamos trabajando en eventos como Colombiamoda Miami y este año tendremos una nueva apuesta.

¿Cómo está impactando la Inteligencia Artificial al sistema moda colombiano?

La IA ya es un factor enorme de competitividad. De hecho, grandes jugadores como Temu o Shein no son compañías de moda, sino de tecnología e IA. Colombia tiene un rezago importante en el comercio electrónico, pero les estamos mostrando a los empresarios las platafomas que necesitan, así se siembra la inquietud y la necesidad de actualización.

Incluso, este año se realizará Nextech (22–24 de septiembre), una feria de tecnología y maquinaria enfocada en IA, automatización y herramientas que protejan la cadena de suministro. La renovacion tecnologica es esencial y la industria es intensiva en mano de obra, así que el objetivo no es reemplazar al humano sino reducir el riesgo de desabastecimiento.

Inexmoda también está en un proceso de reinvención internacional. ¿De qué se trata?

Así como los empresarios, Inexmoda también está emprendiendo: adaptando su propuesta, producto, comunicación y formatos para cada mercado. Por ejemplo, Colombiamoda Miami, no es igual al Colombiamoda de Medellín.

¿Qué apuestas tienen para nichos y diseñadores emergentes?

Para 2026 tendremos nuevas marcas y diseñadores. Seguiremos continuaando con el proyecto Nonstop, en el que exploramos territorial para descubrir marcas y saberes. Son tesoros inexplorados, pero con mucho talento. También tendremos una aeleradora de emprendimientos sostenibles, así como un centro de producción textil junto a Fundación Santo Domingo en Cartagena, un piloto para generar empleo donde se necesita.

También estamos trabajando en un piloto de tecnología para la trazabilidad y la sostenibilidad, es decir, una certificación de sostenibilidad para cada prenda, que en la Unión Europea se conoce como pasaporte digital. Será una herramienta clave para cumplir con las exigencias del Pacto por la Circularidad.

¿Cuál es el panorama actual del sector?

El crecimiento proyectado para 2025 es del 8%: 4 puntos por inflación y 4 puntos por unidades. En términos económicos, fue un año mejor que el 2024 y los numeros así lo muestran. Hubo una mejor disponibilidad por las tasas de interés y por la inflación más bajas. La moda está teniendo mejor participación y es un sector que está más enfocado en internacionalización. Además, hay una mayor visibilidad global: nos consolidamos como un país de moda a nivel regional y latinoamericano. Es un balance positivo.

Lleva tres años al frente de Inexmoda: ¿qué balance hace?

Han sido tres años satisfactorios, de trabajar mucho por el sector, de escuchar las necesidades y trasladar y ejecutar lo que se pueda hacer por el sector. También de hacer que los empresarios sientan que Inexmoda es un instituto que cmaina con ellos.

Cada año hemos tenido cifras récord en ferias y eventos, hemos hecho las primeras incursiones regionales buscando marcas y diseñadores, ya llevamos dos ediciones de Colombiamoda Miami. La creación legal de Inexmoda Estados Unidos, ha sido un logro muy grande, así como la primera edición de Heimtextil Colombia, enfocada en textiles de hogar. Llegamos, por primera vez, Colombiamoda a Bogotá. Han sido unos años maravillosos acompañando a empresarios y a esas apuestas hacia el futuro.

Y en lo personal, ¿cómo lo ha transformado este rol?

Esta ha sido una experiencia que me ha permitido crecer como ser humano, porque mi posición requiere mucha empatía y cercanía con los empresarios, escuchar, estar ahí. También me ha retado desde el liderazgo ante un equipo y ante un país que espera un norte, y me ha formado como profesional para visualizar la estrategia del sector a largo plazo.

Me siento muy feliz, muy orgulloso y puedo decir que soy un privilegiado porque trabajo en lo que me gusta, me apasiona y me hace feliz.

¿Para usted qué es la moda colombiana?

Para mí, la moda colombiana podría ser el nuevo lujo.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.