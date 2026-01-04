Radar de la moda 2026: el talento colombiano que no puede perder de vista

Cinco diseñadores y marcas colombianas que muestran la diversidad del talento que hoy en día representa la moda local / Cortesía Foto: Cortesía

La longeva y centenaria industria textil colombiana cimentó las bases para el desarrollo de la moda local. Lo “Hecho en Colombia” se ha consolidado a lo largo de 25 años como un motor económico, una expresión de la cultura y una muestra de la creatividad de los talentosos diseñadores detrás de las marcas que están haciendo historia dentro y fuera del país.

Desde los boleros de Silvia Tcherassi (quien abrió el camino para otros diseñadores colombianos) y Johanna Ortiz, que hicieron que en el extranjero pusieran su mirada en Colombia; pasando por referentes para las mujeres colombianas que veían y se inspiraban en el Concurso Nacional de Belleza, con Hernán Zajar y Alfredo Barraza, así como creadores que empezaron a mostrar un sello diferencial y rentable (Paula Mendoza, Kika Vargas, Agua Bendita, Olga Piedrahíta, entre otros), hasta llegar aquí: una industria en construcción que se destaca por propuestas de diseño de autor que resaltan las raíces, el talento y la artesanía colombiana.

Esta selección de cinco diseñadores y marcas colombianas es una muestra de la diversidad del talento que hoy en día representa la moda local: propuestas y estéticas que nacieron de la economía popular, de estudiantes que marcan la hoja de ruta del futuro y de estilos inspirados en la biodiversidad, que visten a los colombianos, que están presentes en multimarcas, eventos de moda nacionales y en escenarios internacionales que usan con orgullo lo “Made in Colombia”.

