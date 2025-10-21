Diseños de uñas para Halloween: ideas y tendencias en 2025

Tendencias en uñas en Halloween 2025. / Cortesía Masglo Foto: Cortesía Masglo

Además de las fiestas y los disfraces, Halloween también se convierte en una inspiración para las personas que se interesan por decorar sus uñas. Los fantasmas, las brujas y los vampiros son algunas de las opciones para plasmar en las uñas.

“Halloween es la excusa perfecta para experimentar con las uñas; el nail art se convierte en el complemento esencial de los looks de la temporada”, señala Lina Valderrama, líder de tendencias en uñas para Masglo.

Entre las manicuras más buscadas se destacan:

- El minimalismo spooky, con pequeños fantasmas, telarañas o calabazas sobre bases nude.

- Los diseños metalizados.

- Las uñas vampirescas o góticas, con acabados stiletto, degradas en color rojo intenso como sangre toro, en el borde de la uña.

De acuerdo con la marca, Halloween 2025 se convierte en un lienzo para la creatividad. “Entre colores vibrantes, maquillajes expresivos y manicuras detalladas, Masglo invita a todos a explorar su estilo sin límites y descubrir los looks que realmente hechizan”.

Recomendaciones para cuidarse las uñas:

1. Acuda a un profesional: la aplicación y remoción de productos para las uñas deben hacerse de la mano de expertos, que cuiden y protejan sus uñas.

Evite retirar el esmalte de forma agresiva: usar acetona pura, herramientas metálicas que raspen las uñas o el uso de brocas y micromotores de manera incorrecta, causará daños graves a las uñas. Hidrata tus uñas y cutículas: usa aceites regeneradores a diario y bases especializadas como tratamiento para mantener las uñas saludables, flexibles, hidratadas y evitar así que se quiebren. Aplica productos de alta calidad: los productos profesionales están formulados para no dañar la uña natural, respetan su estructura y ayudan a mantenerlas fuertes y sanas, además de estar libres de ingredientes tóxicos que cumplen estándares de seguridad.

