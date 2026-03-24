El cantante Ryan Castro lleva su “Awaa” a la moda

“Awaa” es la mezcla del universo del artista del género urbano y de la marca de Swimwear. Foto: Awaa

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Esta colección cápsula fue cocreada por la marca y el artista como director creativo, desde la participación en el diseño de las prendas hasta la dirección de la campaña. La colaboración fusiona la sofisticación del “hecho a mano” y el “flow dancehall” con influencias caribeñas propias del artista.

“Awaa” es una colección inspirada en los atardeceres intensos, en una paleta explosiva de tonos amarillos,rojos, verdes y rosas acentuados por bloques gráficos e icónicas orquídeas colombianas.

La cápsula cuenta con más de 40 referencias que incluye: prendas beachwear, trajes de baño, ready- to-wear y accesorios tanto para hombre como para mujer.

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Entre las prendas se destacan piezas icónicas como vestidos de baño con manualidades que tardan más de 16 horas en su creación y vibrantes camisetas estampadas.

¿Por qué se llama “Awaa”? El nombre de esta cápsula es la unión entre la palabra “Awoo”, que utiliza Castro y “agua” inspirada en la palabra que compone el nombre de la marca Agua Bendita.

Ryan Castro incursionó en la industria de la moda con su línea de ropa Ghetto Med, vendida exclusivamente en Medellín e inspirada en el streetwear de los barrios de Colombia, reflejando su identidad, raíces y estética urbana.

En 2025, durante Paris Fashion Week, Castro marcó un hito al convertirse en el único artista en desfilar en el show de KidSuper para la colección Spring 2026, consolidando su presencia en el circuito internacional de la moda y posicionándose como una figura que trasciende la música.

Agua Bendita y Ryan Castro comparten algo más fuerte que la moda o la música: “el orgullo por sus raíces y la autenticidad latina. Ambos, reconocidos por su ADN vibrante y su capacidad de contar historias locales con proyección global, se unen para celebrar su cultura”, explicó la marca.

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