El estilo de Abelardo de la Espriella: ¿qué dice la imagen del candidato de la derecha?

El candidato derechista Abelardo de la Espriella. EFE/ Ernesto Guzman Jr Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda no solo son polos opuestos en sus ideales políticos, también lo son en sus estilos y en la forma en que se comunican con sus votantes. Los dos competirán en segunda vuelta este 21 de junio por la Presidencia de la República de Colombia.

Vale la pena mencionar que Iván Cepeda pasó a segunda vuelta luego de obtener 9,7 millones de votos el pasado 31 de mayo, quedando de segundo detrás de De la Espriella, quien sumó 10,3 millones en esa misma jornada electoral.

Mientras que Cepeda tiene un estilo más austero y ha convertido en su sello el uso de las camisas “Mao”, Abelardo apela más a la idea de la elegancia, con una particularidad: el uso constante de la camiseta de la Selección Colombia en eventos políticos de su campaña.

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La incorporación en su vestuario de las camisetas se lee desde la comunicación no verbal como una forma de “contrarrestar” la rigidez de los vestidos y de permitir que los votantes puedan, hasta cierto punto, identificarse con una persona que de otra manera les sería muy lejana.

El traje en azul oscuro

Durante toda su campaña, según detalla Lays Balli, experta en moda, el candidato de la derecha se mantuvo fiel al estilo que lo ha caracterizado en su ejercicio como abogado, vestidos hechos a medida, preferiblemente en azul oscuro, uno de los colores corporativos por excelencia y, aunque prescindió de la corbata para restarse rigidez, conservó el pañuelo en la solapa, que le da un aire un poco más relajado.

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“Todo en él habla de orden, estructura y da la idea de ‘éxito’, parte de lo que quiere transmitirle al electorado de lo que sería su gobierno si llega a ganar”, dice la experta en moda.

De acuerdo con Balli, conforme ha avanzando la campaña, el candidato ha tenido que sacrificar el color, las bufandas, las gorras y los sombreros, “pues son elementos muy vistosos para ser asociado con la dignidad que supone convertirse en presidente”.

Por eso, en los últimos meses, el candidato se ha limitado a los vestidos de sastre en azul oscuro, acompañados de camisa blanca, con pañuelo en la solapa en colores neutros.

“Lo de Abelardo es muy interesante, porque es un tipo que le dio una vuelta a su estilo. Pasó de abiertamente decir que no le gusta el fútbol y casi repudiar todo lo colombiano a forjar su imagen en uno de los símbolos que la gente reconoce más fácil: la camiseta de la Selección. Esto no es casualidad, apela al patriotismo exagerado, a la necesidad de mostrarse como los más colombianos”, explica Jeniffer Varela, investigadora de moda.

El vestuario formal también ha sido tradicionalmente asociado a responsabilidad y disciplina. “Normalmente, cuando vemos a una persona vestida de esta manera, se suele pensar que es competente”, dice Balli.

En esa línea, De la Espriella busca proyectar una imagen seria, segura y confiable. De hecho, el azul oscuro es un tono asociado a las fuerzas navales y representa lealtad, autoridad, confianza y estabilidad. “No es un detalle menor, que el azul resulte ser el color de preferencia universal. Con dicha elección de color, el candidato De la Espriella le está apostando a comunicar sus dotes de líder y que está listo para tomar las riendas presidenciales”, dice la experta Balli.

Así las cosas, el estilo del candidato de la derecha tiene un toque elegante, pero moderno. “El hecho de que sus prendas sean hechas a la medida y ajustadas, le dan modernidad y fuerza, visualmente lo hacen ver más llamativo, lo que le sirve para demostrar poder, fuerza y ‘romper esquemas’”, dice Tatiana Moreno, asesora de imagen.

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