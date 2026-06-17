El estilo y la ropa de Iván Cepeda: ¿qué proyecta la imagen del candidato de la izquierda?

El candidato presidencial Iván Cepeda. / Luis Acosta / AFP Foto: AFP - LUIS ACOSTA

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La contienda electoral por la Presidencia está en su recta final. Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella competirán en segunda vuelta el próximo 21 de junio.

Y la forma en la que los candidatos se han presentado al público también comunica. La ropa, los símbolos y accesorios que eligen envían mensajes sobre lo que representan, quiénes son y lo que quieren proyectar.

Sus elecciones de vestuario a lo largo de la campaña electoral se leen como uniformes en los que las prendas y los colores cumplen una función de comunicación no verbal, que permite que los interlocutores tengan una idea sobre sus preferencias y generen recordación.

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En el caso de Iván Cepeda Castro, con más de 30 años en la política y quien estará en el tarjetón de la segunda vuelta presidencial como el abanderado de una izquierda que quiere cuatro años más en el poder, hay una prenda característica: las camisas “Mao”, también conocidas como cuello “nerú”.

Se trata de una silueta sencilla, que incluso se puede considerar como informal, pero elegante y muy importante al generar recordación en la gente.

Vale la pena mencionar que Iván Cepeda pasó a segunda vuelta luego de obtener 9,7 millones de votos el pasado 31 de mayo, quedando de segundo detrás de De la Espriella, quien sumó 10,3 millones en esa misma jornada electoral.

“Con Iván Cepeda la idea siempre ha sido mostrar la imagen de un tipo contenido, que escucha, que es tranquilo. Me llama la atención que siempre usa camisas de cuello ‘Mao’ o ‘Mandarín’ y no la típica camisa de botones, tal vez como una manera de separarse de los códigos de vestimenta tradicionales”, comenta Jeniffer Varela, investigadora de moda.

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Tatiana Moreno, asesora de imagen, menciona que el cuello Mao “estructuralmente habla de una elegancia más relajada. La pequeña estuctura que tiene el cuello sí rompe la estructura de una camisa tradicional y tiene una connotación política, porque está inspirado en Mao Tse-Tung, líder revolucionario y político que cofundó el Partido Comunista de China, lo que tiene, de alguna manera, un toque estético que habla de partidos de izquierda, lo que representa Cepeda”.

Aunque este tipo de cuello, según Lays Balli, experta en moda, “fue constantemente usado por los funcionarios del gobierno de Mao Tse-Tung, a quien se le atribuye su llegada a Occidente, desde siempre ha hecho parte del vestuario tradicional de diferentes países asiáticos”.

La camisa lleva el nombre de Mao Zedong, también conocido como Mao Tse-tung, el fundador de la República Popular China, quien hizo popular ese estilo durante el siglo XX.

Sin embargo, la prenda tiene su origen en la China Imperial y fue primero utilizada por el revolucionario nacionalista Sun Yat-sen. De acuerdo con la BBC, en las décadas de los 60 y 70 el socialismo y el comunismo estaban de moda, por lo que se popularizó entre los intelectuales de izquierda para simbolizar sus inclinaciones políticas.

En esa línea, que Cepeda las utilice habla de una relación con estéticas y símbolos de las ideologías que está representando.

Adicionalmente, las combina con sacos o tejidos que son muy desestructurados, simples, poco llamativos y muy sueltos, “que muestran a una persona más relajada y que quiere conectar con las personas a través de prendas que transmiten mensajes como ‘yo soy igual que tú’, ‘yo soy parte del pueblo’, ‘soy uno más´“, explica Moreno.

Ese “uniforme” lo muestra como una persona suave e incluso vulnerable. “El hecho de verse más relajado o desenfadado desde el peinado o sin el marco de las gafas, no le da fuerza a la mirada, así que se ve más tranquilo. La ropa hace que proyecte hombros caídos, lo que puede generar que la gente diga: ‘es alguien bonachón’”, explica Moreno sobre lo que proyecta el candidato con su vestimenta.

Respecto a los colores de su vestuario, se caracteriza por los tonos neutros, que transmiten una sensación de confianza y suavidad. Sin embargo, son colores que también tienden a apagar, hacen que uno lo vea y no llame tanto la atención. “De ahí, en parte, que tanta gente diga que no se ve o que no ha hecho campaña. Los colores neutros, las pocas estructuras y suavidad en las formas, da la idea de que se expone visualmente menos”, agrega la asesora de imagen.

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