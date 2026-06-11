¿Qué ponerse para ver el Mundial 2026?

La camiseta de Colombia en la versión de True. / Sebastián Castañeda Foto: Sebastián Castañeda

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Este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026 con una ceremonia en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que recibirá a miles de aficionados para dar inicio oficial al evento.

La FIFA decidió que para esta edición del torneo cada uno de los tres países anfitriones (México, Canadá y Estados Unidos) contará con su propio espectáculo inaugural.

La inauguración en territorio mexicano reunirá a varios artistas de talla internacional. Entre los nombres confirmados aparecen Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, que estará a cargo de Shakira y Burna Boy. Después, se realizará el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

La moda y el fútbol

La fiebre del fútbol también llegó al mundo de la moda y se conoce con unos términos clave: “blockecore”, “athleisure”, “soccercore” y “fanwear”. Esas tendencias son la mezcla de la estética deportiva con la moda urbana.

El “blockecore”, que es una estética que nació en los ochenta y noventa para describir al fanático tradicional del fútbol británico y cómo llevaba esa pasión a los looks del día a día, se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones que quieren unir el amor por ese deporte y la estética “vintage”.

Este estilo masculino y femenino llegará de la mano del Mundial a una población diferente, pues se realizará en un país como Estados Unidos, en el que la moda y el fútbol no tienen el mismo furor que en otros países. “Hemos visto cómo empieza a permear una estética que ya tiene un lugar fuerte en el deporte, en la moda y cómo llega a una población más amplia”, dice María Pascual, especialista en tendencias de la empresa líder en pronósticos de cambios WGSN.

Además, son estéticas que también responden a la incursión femenina en este deporte, tradicionalmente masculino.

Por su parte, el “fanwear” o “ropa del fan” es una de las tendencias con mayor proyección para la industria de la moda colombiana este año, como se evidenció en Colombiatex. Se trata de fusionar prendas de equipos deportivos con ropa casual, lo que permite llevar la pasión por el fútbol fuera del estadio.

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Así puede usar las camisetas de fútbol, según las tendencias

Si no le gusta la tradicional camiseta amarilla de la tricolor, ya hay marcas locales que han hecho su versión pensando en tonos y estilos que sean más acordes con las dinámicas cotidianas (Maglione, True, Sixxta, Agua Bendita, Rockbogota, por mencionar algunas) y que representan la identidad y cultura local.

Incluso hay personas como la influenciadora Emily León, conocida en redes como Emily Rococó, quien ha intervenido las tradicionales camisetas de fútbol con su estilo. O como Adidas, que lanzó a la par de la camiseta “retro” dos estilos para mujer con “croptop”, manga larga y otros materiales. Este año será la oportunidad para que su estilo refleje su interés por ese deporte no solo en la ropa, también en su casa y en sus accesorios.

La camiseta de la selección Colombia se caracteriza por una estética que se aleja de lo clean y del minimalismo. Precisamente por eso, encaja con naturalidad en tendencias como el blockecore y el fanwear: especialmente en sus versiones vintage. Dichas prendas y las creadas por marcas colombianas para sumarse a la tendencia pueden combinarse con minifaldas, trajes sastre, jeans o bermudas para lograr looks que mezclan identidad futbolera y estilo contemporáneo.

Lo principal es que la base del look sea una camiseta que represente a Colombia, puede ser en colores, frases o productos, como el café o las orquídeas. Luego, puede elevar el look con un pantalón con diseño, una falda elegante o con volumen o un pantalón tipo sastre. Este es el momento para que saque su creatividad. El outfit se completa con accesorios llamativos, como unos aretes o un bolso y unos tenis.

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