Empresas de calzado se unen para reconstruir la cadena tras inundaciones en Brasil

En el marco de la feria de calzado BFShow, que se realiza desde el 21 y hasta el 23 de mayo en Sao Paulo, entidades representativas de la cadena productiva del sector, como la Asociación Brasileña de las Industrias de Calzados (Abicalçados), la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzados y Artefactos (Assintecal) y el Centro de las Industrias del Curtido de Brasil (CICB), junto a varias empresas, han lanzado la campaña “Movimento Próximos Passos RS”.

El objetivo del movimiento es reconstruir el ecosistema del calzado en el sur de Brasil tras las inundaciones, que hasta el momento han afectado a 447 municipios y a 2,1 millones de personas.

De acuerdo con el manifiesto, la cadena del calzado en Rio Grande do Sul no es sólo un sector económico; “es el sustento de miles de familias, la base de sus sueños y de su futuro”. Con aproximadamente 3.000 empresas y cerca de 120.000 trabajadores directos, la cadena de producción desempeña un papel social y económico fundamental para el estado.

“En los últimos días hemos sido testigos de una tragedia sin precedentes en Rio Grande do Sul. Una catástrofe climática que está dejando miles de empresas y millones de familias devastadas. Hemos perdido no sólo bienes materiales, sino también hogares, documentos, recuerdos, amigos y familiares. Pero, en medio del caos y la tristeza, ha surgido una fuerza sin igual: la solidaridad del pueblo de Rio Grande do Sul y de todo Brasil, manifestada en actos voluntarios y generosas donaciones para reconstruir vidas y renovar la esperanza”, se lee en el manifiesto.

Según datos de Abicalçados, se espera que la producción de calzado crezca en Brasil entre un 0,9 % y un 2,2 % en 2024 en comparación con el año pasado. Impulsada significativamente por el consumo doméstico, la producción debería alcanzar entre 873,4 millones y 884,6 millones de pares, lo que mantiene a Brasil como el quinto mayor productor de calzado del mundo y el mayor fuera de Asia.

Además, el sector calzado en Brasil es intensivo en mano de obra. “Miles de personas viven de esta actividad. Reconstruir primero la vida de estas personas es nuestro principal objetivo con la campaña. Es a partir de la dignidad y las buenas condiciones de vivienda de las familias que dependen de la cadena del calzado que conseguiremos restablecer todo un sector”, aseguró Haroldo Ferreira, presidente ejecutivo de Abicalçados.

Las donaciones se destinarán a un fondo para las organizaciones de ayuda localizadas en las ciudades afectadas: Associação de Amigos da Oktoberfest (Amifest de Igrejinha), Campo Bom Solidário, Distrito LD2 da Associação Internacional de Lions Clubes (Roca Sales, Muçum, Encantado, Arroio do Meio, Estrela, Lajeado e Taquari), Lions Clube de Rolante, Lions Clube de Parobé, Lions Clube de Três Coroas e Rotary Clube Oeste de Novo Hamburgo.

