Estas son las ocho marcas de moda colombiana que tendrán pasarela en Nueva York

Ocho marcas de moda colombiana presentarán sus colecciones otoño / invierno en la pasarela Fashion Designers of Latin America (FDLA), que se llevará a cabo en el marco de New York Fashion Week 2026.

Las marcas son Alanna, A Modo Mio, C’emadier, Más Cincuenta y Siete by Love Me Jeans, Lorant & Co y Lyenzo, correspondientes al segmento de prendas de vestir; y Liza Herrera y Kernel Leather, del calzado.

La participación de esas ocho marcas está enmarcada en el programa Puente internacional, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) que promueve la internacionalización del talento creativo y empresarial de la ciudad, y busca conectar a los empresarios de la moda popular y emergente con los circuitos globales.

“Estamos comprometidos con la internacionalización de la moda popular bogotana porque es un poderoso vehículo de crecimiento económico y generación de empleo. Así que impulsamos la participación de ocho marcas en la pasarela de FDLA en la New York Fashion Week tras un minucioso proceso de curaduría, adelantado por expertos nacionales e internacionales del más alto nivel, para asegurar que lo mejor del talento de la moda capitalina llegue pisando fuerte a la ‘Gran Manzana’”, dijo Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Albania Rosario, creadora de FDLA, aseguró que “ha sido un privilegio y una experiencia profundamente inspiradora poder curar una selección de marcas tan talentosas y llenas de creatividad. Cada una de estas firmas representa no solo la excelencia del diseño bogotano, sino también el espíritu resiliente y visionario de nuestra comunidad creativa. Ver su pasión y dedicación reflejada en cada colección es un recordatorio del poder transformador de la moda latinoamericana en el escenario global”.

Las marcas representarán al país del 13 y al 16 de febrero y continuarán abriendo el camino y el prestigio que tiene la moda colombiana en el exterior gracias a su creatividad y a la calidad de sus diseños.

La curaduría y mentoría estuvo a cargo de Albania Rosario, fundadora y presidenta de FDLA; José Forteza, exeditor senior de Vogue México; Luis Sánchez, cofundador de Ideas Publishing Group; el destacado diseñador colombiano, Jorge Duque; y la curadora y directora de estilismo, Estefanía Turbay.

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que el programa Puente llega una delegación de marcas colombianas a escenarios internacionales.

Por cuenta de ese programa, en septiembre de 2025, 13 diseñadores bogotanos, provenientes de los populosos sectores de San Victorino y Restrepo, hicieron parte de dos de los escenarios más relevantes de la moda global: New York Fashion Week – FDLA y MOMAD Madrid.

La presencia de empresas de la economía popular en escenarios de reconocimiento global hace parte de una potente apuesta institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá, que incluye iniciativas como Bogotá Fashion Week, Bogotá Fashion Weekend, San Victorino a la Moda, Talento al Parque, feria de moda cumplida en el Parque 93, entre muchas otras.

