Golden Globes 2026: los mejores looks de la alfombra roja

La actriz Jennifer Lawrence. /EFE/EPA/ Chris Torres Foto: EFE - CHRIS TORRES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los invitados a la 83.ª edición de los Premios Globo de Oro (Golden Globe Awards) comenzaron a caminar por la alfombra roja del Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California (Estados Unidos), uno de los escenarios históricos donde se celebra esta ceremonia desde hace décadas.

Vale la pena mencionar que los Globo de Oro celebrar a lo mejor del cine y la televisión del último año. En esta edición, Jennifer Lawrence y Emma Stone compitiendo en categorías importantes. Además, las dos actrices estuvieron entre las mejor vestidas de la gala.

Los nominados dieron sus primeras declaraciones de moda de la temporada de premios de este año, con el dorado, las lentejuelas, el brillo y el blanco y negro como protagonistas.

Lea: Los mejores looks de la historia de los Globos de Oro

El actor e ícono de estilo Jacob Elordi pisó la alfombra con un traje a la medida de la firma Bottega Veneta. Lisa, por su parte, optó por un vestido negro con transparencias de Jacquemus.

Las actrices Jennifer Lopez y Jennifer Lawrence causaron furor con sus vestidos. La primera, eligió un vestido estilo sirena con tul en la parte inferior, mientras que la segunda, usó un despampanante vestido floral con toques rosados de la firma Givenchy.

La actriz Emily Blunt lució un espectacular y sofisticado look blanco hecho a la medida por Louis Vuitton (un outfit que seguro aprobaría Miranda Priestly). Otras de las mejor vestidas de la noche fueron Teyana Taylor con su diseño a la medida de Schiaparelli y Elle Fanning, nominada a Mejor actriz de reparto de cine, con un vestido de Gucci con pequeñas flores que combinó con una gargantilla de Cartier.

Las lentejuelas fueron otra de las tendencias más vistas durante la alfombra con vestidos como los de Tessa Thompson, Miley Cyrus, Jennifer Garner, Emma Stone y Ana de Armas.

Alfombra roja Golden Globes 2026

Benny Blanco y Selena Gomez, quien utiliza un vestido al estilo old Holywood de Chanel.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.