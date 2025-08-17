Guía de cuidados para las prendas de vestir en lino: ¿cómo se deben lavar y secar?

Prendas en lino de la marca Matergea. / Cortesía Foto: Cortes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El lino es una de las fibras textiles más antiguas de la humanidad. Se extrae del tallo de la planta “Linum usitatissimum”. Además, es un textil fresco al tacto y de alta transpirabilidad.

Con el auge de la sostenibilidad, el material está teniendo un creciente interés por parte de los diseñadores de la industria colombiana y por los consumidores por sus propiedades.

Lea también: Moda con conciencia: el lino como ícono sostenible y elegante

Entre las ventajas y propiedades del lino se destaca por ser aproximadamente el doble de resistente que el algodón o la lana, lo que lo convierte en un material de larga vida útil.

Es ligero y fresco, “su alto contenido de celulosa lo hace sumamente ligero y con gran capacidad de absorción, manteniendo el cuerpo fresco”, dijo Catherinne Herrera Alarcón, ingeniera Textil de la Universidad de Santiago de Chile y certificada en Moda Sostenible, Economía Circular e innovación.

Se utiliza tanto para prendas elegantes como para fines domésticos como cortinas para el hogar y cobertores para las camas.

El diseñador Alejandro Mavre, quien trabaja con este textil, explica cómo se utiliza y cuáles son las recomendaciones para su cuidado.

¿Cómo debe manipularse el lino durante el corte y patronaje para evitar distorsión de la trama?

Siempre planchado y relajado antes de cortar, siguiendo el hilo recto con precisión. El lino no perdona cortes torcidos: si la trama se altera, la prenda se deformará.

¿Cómo reacciona el lino a las costuras, planchado y manipulación durante la confección?

Es dócil al planchar, pero necesita vapor constante. En costura, sus fibras rígidas pueden abrirse si la puntada es muy apretada, así que requiere tensión de hilo moderada y agujas finas.

¿Qué acabados o tratamientos pueden aplicarse para mejorar su comportamiento (prelavado, suavizado, antiarrugas)?

Prelavado para encogimiento, suavizado para mayor caída y acabados antiarrugas si se busca un look más pulido. En Mavre prefiero conservar sus arrugas naturales como parte de la estética.

¿Qué intervenciones creativas se le puede hacer al lino desde la manufactura textil (teñido natural, estampación, bordado, mezclas con otras fibras)?

El lino es un material versátil para intervenciones creativas gracias a su alta capacidad de absorción, su resistencia a la tensión y su textura orgánica. Admite con gran fidelidad los tintes naturales, logrando matices profundos y variaciones tonales que le dan carácter artesanal. Soporta técnicas de serigrafía tradicional, estampación digital de alta precisión y bordado a mano. Además, es una base excelente para aplicaciones textiles, patchwork, bordado de alto relieve y intervenciones pictóricas directas con pintura textil, acrílicos o pigmentos minerales.

¿Qué cuidados debe recibir una prenda de lino para mantener su forma, color y textura?

Lavado suave, preferiblemente a mano o en ciclo delicado, y secado a la sombra. Evitar el exceso de detergentes agresivos. Planchar con vapor abundante cuando aún esté ligeramente húmedo.

¿Cómo se debe lavar y secar correctamente el lino?

Con agua fría o tibia, jabón neutro, sin retorcerlo. Secar extendido y nunca bajo sol directo prolongado para evitar que pierda color.

¿Cuál es la mejor forma de guardarlo en casa para prolongar su vida útil?

En ganchos anchos si es prenda de vestir, o doblado suavemente en un lugar seco. No usar fundas plásticas, se recomiendan las fundas de algodón que permitan respirar.

¿Cómo se comporta el lino con el uso: se suaviza, cambia de color, gana carácter?

Se suaviza, se adapta al cuerpo y gana un brillo sutil. Sus arrugas se vuelven más orgánicas, y el color puede matizarse.

¿Qué aspectos de calidad debe revisar antes de comprar una prenda de lino?

Comprobar que las costuras sigan el hilo recto, que el tejido sea uniforme y sin nudos débiles, y que la caída corresponda al uso previsto.

¿Cómo diferenciar un lino 100% de una mezcla?

El tacto es más frío y el brillo más mate en el lino puro. Al arrugarlo, retiene la arruga marcada, mientras que las mezclas se recuperan más rápido.

¿Cómo elegir el tipo de lino adecuado para climas cálidos o templados?

En climas cálidos, lino liviano y aireado. En templados se recomienda el lino de gramaje medio o mezclado con lana fina para mayor calidez.

Datos curiosos sobre el lino:

Lingerie es una palabra que proviene del lino, porque antiguamente la lencería se confeccionaba con ese tejido.

Los precios del lino pueden ir desde $35.000 el metro en mezclas simples hasta más de $120.000 en lino europeo puro con tratamientos especiales.

El gramaje alto y el prelavado elevan el precio.

El lino no perdona cortes torcidos: si la trama se altera, la prenda se deformará.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.