Historia de Zara: quién es su dueño, cuándo se creó y qué hay detrás de su éxito

Zara anunció una colaboración por dos años con el diseñador John Galliano. / Francois Guillot y Martin Lelievre / AFP Foto: AFP - FRANCOIS GUILLOT MARTIN LELIEVRE

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Era 1963 cuando Amancio Ortega funda GOA, un pequeño taller de confección en España. Doce años después, en 1975, inaugura la primera tienda de Zara en A Coruña.

Para 1985, Ortega agrupa todas sus sociedades bajo el nombre de Industria de Diseño Textil (Inditex). Hacia los noventa, Zara comienza su internacionalización con tiendas en Oporto, Nueva York y París.

Vale la pena mencionar que Ortega nació en 1936, tiene tres hijos y mantiene un bajo perfil. También es el hombre más rico de España.

Lea: John Galliano y Zara anuncian asociación creativa por dos años

En los años siguientes, el grupo Inditex crece con marcas como Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y Stradivarius. Con el nuevo milenio, Inditex entra en la Bolsa de Madrid.

Años después, la empresa lanza la línea de hogar de Zara e ingresa al comercio digital. En 2025 se cumplieron 50 años de la apertura de la primera tienda de Zara en A Coruña.

Ese mismo año, la empresa abre en 41 mercados, 190 tiendas. Para el cierre de 2025, operaban 5.460 tiendas en los cinco continentes.

Inditex es la mayor empresa cotizada española y ganó 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2025 (cerrado el 31 de enero de 2026).

Las ventas se incrementaron un 3,2 %, alcanzando los 39.864 millones, según los datos que ha enviado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Zara (que incluye Zara Home y Lefties) es la marca que más ventas netas genera, con 28.051 millones; seguido de Bershka, 3.286 millones; Stradivarius, 3.002 millones; Pull&Bear, 2.546 millones; Massimo Dutti 2.019y Oysho 960.

Para 2026, la empresa invertirá 2.300 millones de euros para optimizar espacios comerciales, su integración tecnológica y la mejora de las plataformas en línea.

Zara, la marca principal del grupo

Zara es, sin duda, la marca insignia del grupo. Se construyó y posicionó bajo el modelo del fast fashion, una lógica de consumo que se basa en comprar, usar y descartar. Parte de la filosofía de la marca es “tendencias e inspiración al alcance de todos”.

De acuerdo con su página web, la razón de ser de Zara es la de “proporcionar a cada persona, sea quien sea, la moda que merece: siempre actual, inspiradora y producida de manera responsable”. El éxito de la marca fue la de ofrecer ropa con propuesta y en tendencia a un precio asequible.

Lo de producir de “manera responsable” atiende al cambio que ha experimentado la industria de la moda por la presión de consumidores más conscientes y preocupados por el costo real de la ropa.

“La transformación de la industria de la moda comienza en el origen. Apostar por materias primas procedentes de la agricultura regenerativa, orgánicas o recicladas es clave para reducir las emisiones, hacer un uso más eficiente del agua y la energía y avanzar hacia un modelo circular”, dicen desde Zara sobre el nuevo ciclo en el que buscan posicionarse.

Según la marca, para 2025, el 88 % de las fibras utilizadas en “nuestras colecciones tuvieron un origen certificado como orgánico, regenerativo, reciclado u otras alternativas de menor impacto, con un 47 % de fibras recicladas y un 30 % de orgánicas y regenerativas”.

La marca detalla cada estrategia que está implementando en su tránsito hacia la sostenibilidad. Sin embargo, la base de su modelo sigue siendo producir en masa.

Marta Ortega y su papel en la transformación de Zara

Zara ya no quiere estar encasillada en el modelo de una marca de fast fashion. La marca busca elevarse y entrar en la categoría de lujo. Acaba de anunciar dos colaboraciones importantes: una con el diseñador John Galliano y otra con Willy Chavarría.

Vale la pena mencionar que Zara alcanzó los 28.051 millones en ventas netas el año pasado y, además, es por décimo año consecutivo, la marca española más valiosa en 2026, con 32.862 millones de euros (38.029 millones de dólares), que aumentó un 12 % frente a 2025, según el informe anual Kantar BrandZ publicado el jueves pasado por la consultora de marketing Kantar.

Dicha transformación está en cabeza de Marta Ortega, presidenta de Inditex, propietaria de 42.511 acciones de la compañía, por las que recibirá 7.242 euros en concepto de dividendo, de acuerdo con los resultados de 2025.

Las colaboraciones se enmarcan dentro de la estrategia que tiene ahora Inditex con Marta Ortega, “de reposicionar a Zara como una casa de moda y diferenciarse de competidores más agresivos en el mercado de fast fashion que le han quitado mucho territorio con una estrategia fuerte en digital", comenta Diana Lunareja, consultora de marcas de moda.

El proyecto con Galliano, explica Lunareja, es profundamente contradictorio, “pues están intentando darle un aire exquisito a una empresa que produce cantidades irresponsables de moda y contribuye, más que muchas otras, a la contaminación global, la deforestación, la acumulación de basura textil en ecosistemas vulnerables del sur global. A la final, se trata de falsear la idea de que pueden tener procesos similares a los de una casa de alta costura, que es el entorno natural de John Galliano, y al mismo tiempo entregar ropa de precios bajos”.

La asociación creativa por dos años con el diseñador busca que este se encargue de reinventar los archivos de la marca a través de una serie de colecciones de temporada.

“El señor Galliano trabajará directamente con prendas de las pasadas temporadas de Zara, deconstruyéndolas y reconfigurándolas en nuevas expresiones y creaciones estacionales”, contó la marca en una publicación de Instagram.

Sin embargo, aunque las colecciones que reinterprete Galliano puedan seguir procesos más detallados en diseño, e incluso en manufactura, “detrás la estrategia comercial de Zara es que el ruido que genere este director creativo lleve a los consumidores a ver el total de las colecciones de Zara como algo más sofisticado y prestigioso”, afirma Lunareja.

En esa línea, Luz Lancheros, periodista de moda, menciona que ese interés por posicionarse como una marca premium y de lujo, responde a que plataformas más agresivas, que emplean el ultra fast fashion, como Shein y Temu, devoró el negocio. “Incluso Shein ya tiene colaboraciones con diseñadores, pero Zara lo que quiere es poner algo más de estándar a su ropa, ya que Shein básicamente por e-commerce les está ganando terreno. Fíjese, por ejemplo, en la aplicación de Zara: ahora es más minimalista y editorializada. La presentación de las tiendas va por el mismo camino”.

El proceso con Willy Chavarría tiene un resultado similar, pero busca impactar a mercados como el de Estados Unidos (la empresa espera abrir este año siete tiendas en ese mercado) y el de Latinoamérica, “con un zoom a los latinos que se identifican con la forma en que Chavarria, desde la estética, se inspira en los estilos de la latinidad en Estados Unidos”, explica Lunareja.

Lancheros también menciona la crisis que enfrenta la industria del lujo, por lo que Zara busca “validadores” en su relato como Galliano o Chavarría que sí son artesanales y defienden esos valores para colaborar.

“No se me hará raro que en un futuro Shein o Temu contraten a otro diseñador con reconocimiento. Por su parte, H&M va a salir con Stella McCartney, que era la reina del discurso sostenible. Ahí sí van a pegar el grito en el cielo, porque son marcas muy mal vistas, pero el punto es que tienen las ventas de la moda masiva global. ¿Es una nueva forma de democratizar la moda? Sí. ¿Funciona? Realmente sí. Tampoco es algo nuevo. H&M lleva desde 2012 colaborando con diseñadores e íconos de moda. Target igual. Solo que hay nombres más ‘top’ dentro de las colaboraciones", dice Lancheros.

Estas acciones de Zara confirman que el modelo del fast fashion se ha convertido en una figura dominante sobre el negocio, “con suficiente dinero para tener a los creadores más deseados y vestir con una fachada de moda de autor su producción de ropa excesiva, irresponsable con el medio ambiente, promotora de un uso efímero de lo que tenemos en el armario”, puntualiza Lunareja.

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