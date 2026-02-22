Jacob Elordi y la tendencia de usar los “grillz”: ¿qué son y cuáles riesgos tienen?

El actor australiano Jacob Elordi posa en la alfombra roja de la película 'Frankenstein'. / EFE/ Mario Guzmán Foto: EFE - Mario Guzmán

Hace unos días, durante la gira promocional de “Cumbres Borrascosas” en Australia, Jacob Elordi vistió un traje gris y llevó un particular detalle: lucía una llamativa joya dental.

La pieza, de 14 quilates y con dos diamantes, llevaba grabadas las iniciales ‘C’ y ‘H’ (Heathcliff y Catherine, los protagonistas de la película dirigida por Emerald Fennell).

La joya, que suele ser de oro, diamantes o metales preciosos, se conoce como grillz. Una tendencia que surgió en el mundo del hip hop, pero que en los últimos años ha conquistado a famosos como Rihanna, Rosalía, Katy Perry, así como artistas colombianos como Feid y J Balvin.

“Aunque los grillz surgen en el contexto del rap, con el tiempo han pasado a otros géneros musicales. En el pop, por ejemplo, Madonna ha usado estas piezas. También se han visto en figuras del género urbano, como el reguetón: hemos visto, por ejemplo, a J Balvin llevándolas. Tras décadas de circulación y con joyeros pioneros como Jacob Arabo o Johnny Dang, el bling-bling forma parte hoy de líneas de joyería y colaboraciones impulsadas por marcas de moda urbana que se inspiran en esa tradición", dice William Cruz Bermeo, investigador de la moda y el vestir, de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín.

Y no podemos olvidar a Diomedes Díaz, quien, inconforme con un espacio en uno de sus dientes, decidió en 1993 ponerse una particular prótesis.

El odontólogo Daniel Zabaleta Díaz, sobrino de Diomedes Díaz, contó en una entrevista con Soho que el “Cacique de La Junta” mandó traer un diamante que costó $20 millones de pesos y que también le incrustó unas muelas de oro.

El detalle en la dentadura de Elordi volvió a poner en el radar esta tendencia.

¿Qué son los grillz y de dónde viene la tendencia?

Los grillz, o parrillas dentales, son una pieza esencial del bling-bling, un término que aparece hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa. De acuerdo con Cruz Bermeo, su origen está en la cultura del rap, en la que surge como una manifestación extrema de riqueza material. Así las cosas, es una demostración tangible de superación de los orígenes humildes y de acceso a un nuevo orden social.

“Si entendemos el sentido cultural de este último, podremos ver en qué contexto se inscriben estas piezas dentales, que rehúyen lo funcional y privilegian lo decorativo y lo ostentoso”, cuenta el investigador de la moda y el vestir.

Como manifestación simbólica, el bling-bling supera incluso los códigos tradicionales del lujo: “cuando la ropa y las marcas asociadas a él ya no son suficientes para demostrar el éxito económico, aparecen joyas de formas dramáticas y relucientes—cadenas doradas, relojes y teléfonos móviles recubiertos de pedrería (incluidos diamantes), abundante oro y acero. Son, eso sí, contrarias a cualquier noción de funcionalidad, porque suelen estar sobredimensionadas: los anillos pueden incluso impedir el movimiento de los dedos", explica Cruz Bermeo.

En ese privilegio de lo decorativo sobre lo funcional se inscriben los grillz o parillas dentales, “pues quien los usa parece situarse más cerca de un estado ‘divino’ que terrenal: como si no estuviera sujeto a la imperiosa necesidad humana de alimentarse”, agrega el investigador.

En esa línea, y volviendo a Heathcliff, el personaje que interpreta Elordi y al que le hizo un guiño con el detalle en su dentadura, representa lo que menciona Cruz Bermeo. Cuando Heathcliff regresa a Cumbres Borrascosas, con un diente de oro, “tiene autonomía, su ropa le favorece. Tiene dinero, lo que le convierte en igual a ellos. Fue un buen arco dramático para interpretar”, cuenta el actor australiano. El detalle del diente de oro simboliza poder, transformación y estatus.

Sin embargo, ponerse detalles en los dientes no es algo reciente. “Revisando la historia de la odontología, encontramos que en la antigüedad habían muchas comunidades indígenas que demostraban su poderío con el oro. Desde ese entonces, se dedicaban a pulir el oro y muy arcaicamente lo sometían a altas temperaturas para que se dilatara y en cuanto se ponía al frío se contraía. Con el resultado, simulaban como si fueran dientes, se colocaban esos dispositivos en la boca y eso les permitía demostrar mucho poder”, dice la doctora Cristina Suaza, cirujana oral de Déntica.

De acuerdo con Suaza, hay una tendencia a que los pacientes se coloquen diamantes y oro en los dientes, “pero cualquier tipo de daño que se le haga al esmalte de los dientes va causando que pierdan su textura normal y genera cavidades más profundas en el diente, que producen sensibilidad y dolor”.

Vale la pena mencionar que algunos de estos accesorios son removibles, los que son fijos sí tienen un riesgo mayor para la salud dental, “porque se tiene que taladrar el diente para poder incrustarlo y eso va en contra de la salud. Si me preguntan como odontóloga y con mi experiencia de 26 años, les recomiendo a los pacientes que no se dejen guiar por estas modas”, asegura Suaza.

¿Cómo se hacen los grillz?

Los grillz son un accesorio removible que se puede utilizar en momentos especiales, según explica Angel’s Heaven, creador de Grillz & Jewerly, quien se dedica a diseñarlos para artistas y figuras de la industria de la moda y el estilismo, que experimentan con la forma en cómo se ven o se visten.

El proceso empieza con referentes visuales, después se agenda la cita, sacan las muestras dentales con insumos de odontología (también lo puede hacer el odontólogo del cliente) y luego Heaven talla a mano los modelos de cera que quieran, para fundir el metal y ajustar la pieza.

Según menciona, se trata e un proceso similar al de la joyería, “porque se consideran como una joya dental. Se hacen en oro (24 o 18 quilates) o plata. Luego se seleccione el diseño, que puede ser clásico, novedoso, con proceso manuales, tallado de piezas o de forma digital, incluso se les puede poner color, como el verde de Feid”, explica el creador.

La doctora reitera que, siempre y cuando sean removibles y no afecte la salud dental, sí los pueden hacer. “Nosotros hacemos, por ejemplo, para algunos personajes de la televisión, dispositivos como el de Betty la fea, que eran algo de quitar y poner. Eso simplemente es una moda, se lo colocan y se lo pueden quitar y no dañan la salud dental, pero en algunos casos, cuando ya es adherido, pegado a los dientes, ya no hay nada que hacer, porque se dañó la integridad del diente".

Recomendaciones para el cuidado de los “grillz”

Aunque los expertos mencionan los riesgos, muchas personas siguen este tipo de tendencias. Así que estas son algunas recomendaciones de los expertos.

“Si un paciente decide hacerse estos dispositivos, lo mejor es que lo haga un profesional que sepa hacerlo, porque la adaptación va a permitir que el material externo al diente se adhiera bien y no cree filtraciones que terminen en caries”.

Si comen algo, por ejemplo, después tienen que hacer una buena limpieza. La higiene es clave para prevenir riesgos.

“Siempre que hagamos cualquier tipo de estética dental en nuestros pacientes, debemos ser responsables, hacerles un diagnóstico previo. No ‘arreglarle’ por dinero, rapidez, sino hacer uso de las otras especialidades de odontología como ortodoncia, en donde primero corrigen la mordida y luego si revisamos la parte estética”, dice la doctora.

Por su parte, Heaven asegura que los grillz son piezas decorativas y cumplen la función de una joya, “así que la usas por un momento y luego te la quitas”.

No debería comer con los grillz puesto ni usarlo por muchas horas. Se deben limpiar con productos especiales y que no sean nocivos para su salud.

