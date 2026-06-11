La diseñadora bogotana Manuela Álvarez inaugurará Colombiamoda 2026

Manuela Álvarez decidió crear su propia marca: MAZ Manuela Álvarez en 2013. / Cortesía Foto: Cortesía

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La diseñadora bogotana Manuela Álvarez está en uno de sus mejores años. Tras ser una de las semifinalistas del premio LVMH 2026, concurso que se creó en 2013 para apoyar el talento creativo mundial, Inexmoda anunció que será la encargada de la pasarela inaugural de Colombiamoda.

La diseñadora presentará Oh My Heart, una colección inspirada en la canción homónima de R.E.M., concebida como una experiencia sensorial alrededor de la vulnerabilidad, el quiebre y la expansión emocional.

“Ser la pasarela inaugural de Colombiamoda representa para mí un profundo honor y, al mismo tiempo, la materialización de más de una década de trabajo construyendo una visión distinta de la moda. Una visión que entiende el diseño como una herramienta de expresión cultural, innovación, sostenibilidad y transformación. Este momento no habla únicamente de MAZ. Habla de un ecosistema que hemos venido construyendo junto a artesanos, comunidades, universidades, empresas e instituciones como Inexmoda, que han creído en la posibilidad de ampliar los límites de lo que la moda latinoamericana puede ser”, mencionó Manuela Álvarez.

La puesta en escena se desarrollará en cuatro actos cromáticos - negro, rojo, azul Klein y blanco - y estará acompañada por una composición original interpretada en vivo por la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de Medellín.

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La colección integrará cerca de diez técnicas artesanales desarrolladas junto a comunidades de diferentes regiones del país, una aproximación que ha definido el trabajo de la diseñadora desde sus inicios.

“La moda global está viviendo un momento en el que la autenticidad se ha convertido en una nueva forma de entender el valor y el lujo. Por eso, para nosotros tiene un significado muy especial que Manuela Álvarez esté al frente del desfile inaugural de Colombiamoda 2026. Desde Inexmoda sentimos un enorme orgullo al ver cómo diseñadores que han crecido junto al sistema moda colombiano continúan elevando el talento nacional ante el mundo”, dijo Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

¿Quién es Manuela Álvarez?

Manuela Álvarez estudió diseño de moda en el Instituto Marangoni en Milán, donde descubrió su interés por la sastrería contemporánea y encontró su voz creativa a través de la práctica.

Álvarez fundó MAZ - Manuela Álvarez una marca de moda lenta contemporánea en la que la artesanía se combina con el diseño, la investigación de materiales y la inteligencia cultural.

MAZ hizo una colaboración en 2025 con adidas Originals y ha representado a América Latina en dos ocasiones en las Naciones Unidas, posicionando la artesanía como un lenguaje sofisticado y relevante a nivel mundial.

La diseñadora fundó su marca en 2013 y surgió de un proceso “profundamente introspectivo que se materializa a través de la confección, dando lugar a una estética que empodera a las mujeres en su vida diaria a través de la ropa y la esencia que esta transmite”.

El 90 % de sus prendas son confeccionadas por manos artesanas. “Nuestro equipo está conformado por mujeres cabeza de familia y miembros de comunidades indígenas y artesanas en Colombia”, dice la marca.

Novedades de Colombiamoda 2026

Bajo el concepto Uniqueness is the New Luxury, Colombiamoda reunirá a más de 70.000 asistentes de 50 países, así como a 17.000 compradores especializados.

Una de las principales novedades de esta edición es que el evento ampliará, por primera vez, su calendario para consolidarse como una semana completa de experiencias.

La programación comenzará el sábado 25 de julio con el Colombiamoda Opening Show y continuará el domingo 26 con el Colombiamoda Wellness Warm Up, antes de dar paso al Opening Runway el lunes 27. La muestra comercial se desarrollará entre el 28 y el 30 de julio y la feria culminará el viernes 31 con el Closing Show / Party.

Durante siete días, Colombiamoda buscará mostrar cómo Medellín ha consolidado un modelo que trasciende el formato de feria y se proyecta como un circuito global de moda con diseño, creatividad, negocios, cultura y entretenimiento a través de pasarelas, experiencias de marca y espacios dedicados al conocimiento.

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