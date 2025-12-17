La historia de los outfits que usaron J Balvin y sus invitados en Bogotá

El reguetonero colombiano J Balvin se presenta en el concierto 'Made in Bogotá' en el Estadio el Campín este sábado, en Bogotá (Colombia). /EFE/Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

J Balvin hizo historia en Medellín y Bogotá con “Ciudad primavera”, sus conciertos que fueron una maratón musical que superó las cinco horas y que él mismo bautizó como “El FestiBalvin”.

El mayor exponente del reguetón también es un ícono de la moda. El artista ha realizado importantes colaboraciones con marcas colombianas como Gef y, la más reciente, con Vélez. También ha desfilado y es usual su presencia en semanas de la moda del mundo.

Vea: Del metro a la pasarela: J Balvin presentó su colección de moda inspirada en Medellín

Para sus presentaciones, la moda también tuvo un papel protagónico. J Balvin tuvo varios cambios de vestuario en sus dos shows. Uno de ellos, fue un suit completo en azul claro —chaqueta y pantalón— diseñado por Vélez.

“José está evolucionando con el tiempo, así que su estilo también está evolucionando hacia la mayor madurez”, dijo su estilista Romain Regnier para explicarle a Hypebeats Latam la selección del vestuario que tuvo el cantante durante sus presentaciones y que se ajustó a cada momento del show.

El cantante de “Mi gente” también utilizó prendas de Chew Forever, Willy Echavarría (marca para la que ha desfilado y de la que se vistió para asistir a la gala del Met), Amiri, piezas seleccionadas por su estilista Romain Regnier.

Los bailarines que acompañaron al “niño de Medellín” fueron vestidos por el diseñador Miguemo, quien también diseña el vestuario de la artista Greeicy Rendón.

“Tenemos el vestuario de 72 bailarines para cuatro actos, 288 looks y más de 1.400 prendas que se vieron en escena”, contó Miguemo.

Uno de sus invitados en Bogotá, el cantante Zion, lució una chaqueta amarilla y un pantalón de cuero de la misma marca.

Ed Sheeran, la gran sorpresa de la noche en Bogotá, usó una chaqueta que funciona como sneak peek de lo que el artista viene construyendo junto a Vélez. “Sin anuncios ni adelantos formales, la prenda dejó ver una colaboración que se revelará más adelante a escala latinoamericana”, adelantó la marca colombiana.

Sobre la moda, el cantante recientemente dijo en entrevista con El Espectodor, “la moda me ha permitido ver el mundo con otra estética. Me ha enseñado a valorar el arte de diferentes personas, el trabajo a mano, artesanal, el amor y la pasión. Todo lo que sea diseño me encanta”.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.