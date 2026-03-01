La marca colombiana Baobab y su desfile con IA: ¿así será el futuro de la moda?

La nueva colección de Baobab fue creada con IA. / Tomada de la página web de Baobab Foto: Baobab

La marca de moda resort colombiana Baobab presentó su nueva colección “Mil colores”. La novedad no fue la ropa, sino que el desfile se creó con Inteligencia Artificial.

Las modelos, que desfilaron sobre una pasarela roja en medio de la montaña de los Siete Colores, en Cusco, Perú, fueron creadas con imágenes reales intervenidas mediante IA para mantener rasgos humanos, gestos, y expresiones.

La colección contó con prendas en tonos azules minerales, terracotas y acentos en jade y cacao, con “siluetas definidas y una paleta vibrante dan forma a una propuesta contemporánea y atemporal”, así define la marca su lanzamiento.

La innovación de la marca, que fue fundada en Bogotá en 2015 y que tiene presencia en mercados de Europa, Medio Oriente y Estados Unidos, se volvió viral y los comentarios a favor y en contra no se hicieron esperar.

Baobab es una marca que se ha caracterizado por su discurso sobre la sostenibilidad. En esa línea, es normal que la audiencia tenga altas expectativas sobre sus novedades.

¿Cuál fue el impacto de la colección?

“La marca trasladó su espectacularidad al universo digital con una ejecución impecable y lanzó una imagen antes de un por qué”, dijo Yuyo, creador digital, en un video publicado en TikTok.

Así las cosas, se trató de una pasarela que visualmente impacta, pero que emocionalmente la gente no entiende, “así que llena el vacío con lo primero que siente y, en este caso, se llama desconfianza”, aseguró Yuyo.

La IA genera emociones fuertes, especialmente por su asociación a estrategias empresariales de eliminación de empleos, “por su falta de responsabilidad al plagiar el trabajo de millones de artistas y creativos, y finalmente, por su probado impacto en metas de sostenibilidad, pero es una trampa pensar que la crítica es solo una reacción emocional”, explica Diana Lunareja, consultora de marketing y moda.

Tras la polémica, Isabella Espinosa, fundadora de la marca, aseguró que, con dicha pasarela, disminuyeron la huella de carbono que hubieran generado con una pasarela física y real.

“Un pilar fundamenal de Baobab es formar parte del futuro”, dice la fundadora y menciona que con este lanzamiento desafiaron lo que habían hecho hasta ahora. También asegura que, “estar a la vanguardia no es seguir tendencias, sino crear cosas que no existen”.

Aunque la marca ganó en ruido, “eso no se traduce en valor a largo plazo. Salir de forma posterior a la campaña a dar explicaciones de sostenibilidad deja la pregunta de si se están dando solo por la presión recibida”, menciona Lunareja.

Además, argumentar que sus desfiles previos tenían un alto impacto ambiental, “arrincona a la marca a sí misma en una trampa donde ningún desfile podrá dar la talla a futuro”, agregó la consultora.

Los comentarios en redes sociales dejaron en evidencia el rechazo que tiene la IA, así como posturas de preocupación de expertos en diferentes disciplinas de la industria de la moda.

Espinosa, por su parte, mencionó que duraron más de tres meses en la ejecución del proyecto que llevaro na cabo junto a Visual Pleasure Studio y en el que sí participaron maquilladores, modelos, creativos y fotógrafos. Un trabajo en el que combinaron herramientas digitales con creatividad humana.

María Fernanda Villamizar, más conocida en redes como The Inexpert, asegura que fue un desacierto. “Más que por temas de sostenibilidad, sacrificaron un diferencial que tenían y que era muy importante, por hacer un desfile con IA. Si bien a todos nos va a tocar adaptarnos a esta nueva tecnología y hay un montó de retos creativos, la respuesta que ha tenido el público ante la implementación de pautas y lanzamientos con IA no ha sido positiva”.

La creadora de contenido menciona otros ejemplos de lanzamientos de marcas que tampoco han sido bien recibidos (como Gucci y Valentino), pues la gente todavía no está adaptada a la IA.

“Es muy importante mirar cómo al momento de trabajar con IA se está potenciando lo que hacemos y nuestras ideas; o si hacen que pierdan su valor”, dice The Inexpert y continúa, “especialmente cuando la gente ha manifestado el agotamiento digital y que están buscando cómo regresar a lo análogo y tradicional”.

De hecho, en la edición 2026 de Colombiatex, una de las tendencias para este año es Terrenal, una respuesta humana a la nostalgia. “Vivimos tan hiperconectados y estamos todo el tiempo tras pantallas que también hay un llamado importante a vivir esa vida que teníamos cuando no había ni siquiera Internet”, dice Natalia López, jefa de conocimiento y asuntos corporativos de Inexmoda.

El panorama actual de la IA en la moda

La inteligencia artificial se ha convertido en un factor de competitividad para muchas industrias, incluida la moda. En este aspecto, el reto es mayor, pues las marcas colombianas ni siquiera tienen consolidado el comercio en línea. La industria textil necesita una actualización en la maquinaria y, por ende, en herramientas tecnológicas, de inteligencia artificial y de automatización, porque “a través de esos avances, protegeremos la cadena de suministro de la industria de la moda, no para sustituir la mano de obra humana, sino para reducir el riesgo de desabastecimiento”, mencionó Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, en una reciente entrevista para este diario.

De acuerdo con Camilo Herrera, presidente de Raddar, firma que mide el consumo de los hogares colombianas, la IA está funcionan en la industria textil en el esquema de venta, por ejemplo, los chatbots está funcionando muchísimo en el tema de manejo de inventario, pero aún falta mucho para asimilarla en un escenario como una pasarela.

Las reflexiones

No se puede desconocer el paso adelante que tiene Baoba en innovación e implementación de IA en la moda colombiana. Sin embargo, es importate revisar cuál es el propósito de trabajar con esas herramientas y si va alineado con la narrativa de las marcas.

Si bien la industria local debe innovar y actualizarse, también debe tener en cuenta lo que está pasando y cuál es la reacción de la gente.

Esta pasarela deja varias preguntas sobre la mesa: ¿La IA es necesariamente sinónimo de vanguardia? ¿Cuál será el rumbo de estas tecnologías en una industria como la moda? ¿Cuál será el papel de los creativos?¿Cómo se consolidarán las narrativas de las marcas en aspectos como la sostenibilidad en relación con la IA? ¿La pasarela de Baobab marcará la pauta para otras marcas o servirá de ejemplo para educar al consumidor antes de trazar el futuro?

