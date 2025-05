“La pasión y la admiración a mi madre me llevaron al mundo de la moda”

Sofía Espinosa Tcherassi estuvo en Bogotá para presentar la línea demi-couture de la marca. Foto: Felipe Marino editor fotografia

Sofía Espinosa Tcherassi creció en un atelier de moda. El de su madre, la diseñadora Silvia Tcherassi y aunque siempre le dijo: “tú puedes hacer lo que quieras”, la directora de ready-to-wear de la marca la admiraba tanto y era tan feliz acompañándola, que se enamoró de esa industria. “Desde pequeña tuve el sueño de Parsons. Recuerdo que la primera vez que fui a Nueva York, me llevaron, me enamoré y siempre fue una meta”, cuenta.

Aunque disfrutó su tiempo en Nueva York, porque entendían nuestro mundo y nuestra compañía muy bien. “Desde pequeña quería tener una visión 360 de la industria, por eso, hice una pasantía con Óscar de la Renta, que fue uno de los mentores de mi madre y también alguien con una línea que inspira mucho”.

También trabajó en relaciones públicas, con estilistas para alfombras rojas y en medios de comunicación dedicados a la moda. “En el mundo del periodismo, que es tan importante, estuve seis meses. Aprendí muchísimo”.

Sobre la influencia de su madre, la reconocida diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi, cuenta que es una de las mujeres más creativas que conoce y es un amor, que tiene una intuición maravillosa. “Ella se levanta y la idea le viene. En cambio, yo soy mucho más analítica y me gusta ir por lo seguro. O sea, a mí me fascina ver las tendencias, nuestros reportes de ventas, ver en qué sectores podemos crecer. Así que su creatividad y mi lado analítico se complementan”.

Espinosa Tcherassi se describe como una amante de los viajes y la lectura. Le encanta trabajar en la empresa de su madre. “Me gusta aprender y traer esas enseñanzas al universo de Silvia Tcherassi”.

Sofía Espinosa Tcherassi estuvo en Bogotá para presentar la línea demi-couture de la marca. La invitamos a responder las 10 preguntas sobre moda de El Espectador.

¿Cuándo eras niña qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de ese niña que se imaginaba ciertas cosas?

Pensaba que era un mundo de sueños y lo veía glamuroso. Hoy en día lo sigo viendo glamuroso, pero más serio de lo que lo veía cuando era pequeña, porque sé que todo el trabajo y tiempo que lleva para que lo veamos así.

¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

La pasión y la admiración que le tenía a mi madre.

¿Quién es tu ícono de moda?

Mi mamá.

Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Me encanta el outfit que tengo hoy. Es una pieza increíble porque es parecido a los diseños de novias que estamos presentando: un encaje súper delicado y encima tiene un aplique de blue jeans. Me gusta porque tiene un lado femenino, pero tiene ese lado edgy, con el que siento que le puedo aportar a la marca. Es un atuendo que me parece perfecto para un desayuno en Bogotá, pero también me lo pondría en el verano o en el invierno, con otros accesorios.

¿Cómo describirías tu estilo?

Mi estilo cambia depende de dónde esté y cómo me sienta, pero siempre tiene algo que lo conecta, que creo que es algo que tenemos muy emblemático de Silvia y es esa elegancia sin esfuerzo.

¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Barranquilla, al ser un puerto, es multicultural y las personas naturalmente tienen la mente abierta. Después, cuando me mudé a los seis años a Miami, el mar y el ambiente me han hecho menos cuadriculada y más open mind.

¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Tengo muchos, no tengo uno en específico.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Mi abuela me dijo: “el Mundo de los que se atreven”. De hecho, casi todas las oportunidades que he logrado han sido por atreverme.

Cuando mencionen tu nombre, qué te gustaría que las personas pensaran.

Me gustaría que pensaran que soy una persona que tomó una responsabilidad que le dieron y que va a poder cumplir.

¿Cómo es la relación con tu mamá, se divide en la personal y la laboral?

Me preguntan eso mucho. No creo que tengamos dos relaciones, es la misma. A veces un sábado podemos ir a almorzar juntas y hablar del trabajo, porque ese sí es nuestro universo y, en otras ocasiones, le puedo contar algo personal. No tenemos una relación laboral y otra personal.