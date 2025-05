Nuevo código de vestimenta en Cannes: prohibida la desnudez

Los organizadores de Cannes sorprendieron el lunes al poner sus reglas de vestimenta por escrito y hacerlas públicas por primera vez. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

El Festival de Cannes anunció que en su 78 edición estará prohibida la desnudez en la alfombra roja, así como en cualquier otro lugar, “por razones de decencia”.

“Por razones de decencia, la desnudez está prohibida en la Alfombra Roja, así como en cualquier otro lugar del Festival. No se permiten vestimentas voluminosas, en particular aquellas con largas colas, que dificulten el buen tránsito de los invitados o compliquen la correcta ocupación de los asientos en la sala. El equipo de acogida del Festival se verá obligado a denegar el acceso a las escaleras a las personas que no respeten estas normas”, explican los organizadores.

Según informa ‘The Hollywood Reporter’, un representante del festival confirmó que la carta se ha actualizado recientemente para reflejar ciertas normas vigentes desde hace tiempo. “El objetivo de la actualización no es regular la vestimenta en sí, sino prohibir la desnudez total en la alfombra, de acuerdo con el marco institucional del festival y la legislación francesa”, según el representante de Cannes.

La actriz estadounidense Halle Berry, que forma parte del jurado que decidirá qué película gana la Palma de Oro, dijo que probablemente hubiera infringido las nuevas reglas que no autorizan los vestidos excesivamente voluminosos, así como la desnudez en la alfombra roja.

“Tenía un vestido increíble de [el diseñador] Gupta para usar esta noche, y no puedo ponérmelo porque la cola es demasiado grande”, dijo la actriz oscarizada en rueda de prensa.

“Por supuesto, voy a seguir las reglas. Así que tuve que hacer un cambio de última hora”, confesó.

La estrella mostró su apoyo a los organizadores del festival por tomar medidas contra los atuendos excesivamente provocativos con nuevas reglas escritas. “La parte de la desnudez probablemente es una buena regla”, dijo.

Los organizadores de Cannes sorprendieron al poner sus reglas de vestimenta por escrito y hacerlas públicas por primera vez. “No se trata de regular” lo que la gente usa, sino de “prohibir la desnudez total en la alfombra roja, de acuerdo con la ley francesa”, dijo un portavoz a la agencia AFP.

Además, la organización señala en el comunicado que, para las sesiones de gala del Grand Théâtre Lumière, se requiere vestimenta de gala, tales como vestido largo o esmoquin. De manera alternativa, también permiten “un pequeño vestido negro, un vestido de cóctel, un traje pantalón de color oscuro, un top elegante con pantalón negro; zapatos y sandalias elegantes, con o sin tacón; un traje negro o azul marino con pajarita o corbata oscura”.

La alfombra roja de Cannes ha visto un desfile de looks atrevidos y reveladores a lo largo de los años, como cuando la modelo Bella Hadid desató furor en las redes sociales en 2021 con una escultural creación de Schiaparelli con escote pronunciado.

Los vestidos transparentes, que revelan considerablemente más que lo que ocultan, se han convertido en algo así como un fenómeno de la alfombra roja últimamente.

La esposa del rapero Kanye West, la arquitecta Bianca Censori, causó un escándalo en los Grammy de febrero por ir con un vestido con el que se veía prácticamente todo su cuerpo.

Tras años de disputas y controversias, Cannes también ha clarificado sus reglas sobre el calzado, ya que muchos acusaban al festival de obligar a las mujeres a usar tacones altos.

Varias estrellas desafiaron la regla tácita asistiendo con zapatos planos o incluso descalzas, incluidas Julia Roberts, Cate Blanchett e Isabelle Huppert.

Kristen Stewart resistió manteniéndose en sus tacones al caminar por la alfombra roja en 2018, para luego quitárselos frente a las cámaras.

La regla ahora ha quedado claramente establecida. El festival ha decretado que se permiten “zapatos o sandalias elegantes con o sin tacones”, un cambio que la presidenta del jurado de este año, la francesa ganadora del Óscar Juliette Binoche, calificó como “una muy buena idea”, bromeando que hablaba por “experiencia”.