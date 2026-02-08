La plata está tan cara que Pandora está cambiando al platino

Imagen de referencia. / Cortesía Foto: Cortesía

Pandora, la mayor marca de joyería del mundo por volumen, compra más de 300 toneladas de plata al año. No obstante, en respuesta a lo extraordinariamente cara que esta se ha vuelto, la joyería anunció que planea controlar los costos fabricando más de sus pulseras con platino, un metal precioso que no es precisamente famoso por ser barato.

El precio de la plata ha estado en una montaña rusa en meses recientes, alcanzando una serie de máximos históricos antes de subir y bajar bruscamente en las últimas frenéticas sesiones bursátiles. A 80 dólares la onza, la plata sigue costando más del doble que hace un año. Los precios del oro también se han disparado, aunque de manera menos marcada que los de la plata, impulsados en parte por los inversionistas que buscan lugares seguros para resguardar su dinero durante la agitación geopolítica.

Para Pandora, que se enorgullece de ofrecer “lujo asequible”, el rápido incremento del precio de la plata —su material principal— ha complicado su modelo de negocio.

Por eso, el miércoles Pandora anunció que lanzaría una línea de productos chapados en platino para “reducir su dependencia de la plata de ley sin dejar de ofrecer a los consumidores joyas deseables de alta calidad a precios asequibles”. Dentro de un año, la joyería tiene previsto haber cambiado al menos la mitad de sus productos de plata por el chapado en platino sobre una aleación metálica, lo que le permitirá “mitigar una parte notable” del incremento de los costos de las materias primas, dijo la empresa en un comunicado.

Los precios del platino también se han elevado recientemente, pero menos que los de la plata. En lo que va de año, el platino ha subido alrededor de un 3 por ciento —a unos 2100 dólares la onza—, una fracción del incremento de dos dígitos porcentuales que la plata experimentó en el mismo periodo.

“Es muy arriesgado para cualquier empresa depender —tanto— del precio de una materia prima”, dijo en una entrevista Berta de Pablos-Barbier, directora ejecutiva de Pandora. Los movimientos de la plata han influido demasiado en las ganancias de la empresa, añadió.

De Pablos-Barbier asumió el cargo en la joyería con sede en Copenhague a principios de año con la encomienda de convencer a los accionistas de que la empresa puede superar una serie de contratiempos, siendo el aumento de los precios de los metales preciosos el más reciente.

En su anuncio de resultados, la empresa dijo que las ventas se habían visto obstaculizadas por un “contexto de consumo generalmente débil”, con una pronunciada desaceleración en Estados Unidos a finales del año pasado. Los ingresos del año pasado ascendieron a 5100 millones de dólares, un 2 por ciento más en términos comparables, y las ganancias no variaron respecto al año anterior. La compañía indicó que se prevé que el crecimiento de las ventas este año sea prácticamente nulo.

Los aranceles del presidente Donald Trump han afectado seriamente a la empresa, pues esta fabrica sus joyas en Tailandia y vende una cantidad considerable en Estados Unidos. Un reposicionamiento exitoso y la incorporación de diamantes creados en laboratorio impulsaron las acciones de Pandora a un máximo histórico a principios de 2025, antes de que el anuncio de los aranceles en primavera las hiciera caer.

Desde que Trump anunció por primera vez sus aranceles globales, las acciones de Pandora han perdido más de la mitad de su valor. El gobierno de Trump ha impuesto aranceles de alrededor del 20 por ciento a los productos procedentes de Tailandia y Vietnam, donde Pandora tiene previsto abrir un centro de producción.

El precio de las acciones de Pandora ha seguido bajando en meses recientes, moviéndose de forma inversa al aumento del precio de la plata.

Para 2026, Pandora dijo que había cubierto la mayor parte de su exposición a la plata, suavizando un poco el golpe al asegurar un precio muy inferior al actual. Sin embargo, cuando esas coberturas expiren, la empresa enfrentará un gran golpe financiero si los precios del metal se mantienen elevados.

No obstante, para cuando eso suceda, la empresa espera ya haber cambiado muchos de sus productos del chapado en plata al chapado en platino, explicó De Pablos-Barbier. Esto le permitiría hacer que su marca siga siendo “accesible”, añadió, porque el platino recubre una aleación metálica desarrollada por Pandora, que hará la mayor parte del trabajo para que los costos se mantengan bajos.

“De hecho, los consumidores obtendrán un producto superior con un metal precioso de alta calidad que es mejor para su uso diario y a precios accesibles”, dijo, señalando que el platino no se corroe ni empaña, ni siquiera si se usa en la playa.

*Es una reportera radicada en Londres que cubre noticias de economía y negocios para The New York Times.

c. 2026 The New York Times Company

