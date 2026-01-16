Las tendencias de cabello en 2026: lo natural estará de moda

Tendencias de cabello en 2026. / Cortesía Dyson Foto: Cortesía Dyson

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para 2026 veremos tendenicas de cabello en línea con lo natural: menos rigidez y más identidad. Rutinas de cuidado capilar que se acomoden a nuestro estilo y tipo de cabello.

Entre los propósitos de comienzo de año, un nuevo corte, un cambio de color o un ajuste, se convierte en una de las primeras decisiones para habitar la cotidianidad en 2026.

De acuerdo con la experiencia de estilistas que trabajan entre bastidores en semanas de la moda internacionales, campañas editoriales y con celebridades de renombre, Dyson identificó los estilos que marcarán este año.

Lea: Bolsos de moda en 2026: colores, formas y diseños que serán tendencia en el año

Más que looks extremos o difíciles de mantener, la conversación gira alrededor de la salud capilar, la textura natural y la funcionalidad.

En Colombia, “donde el clima y la humedad influyen directamente en cómo se peina y se cuida el cabello, estas tendencias conectan con una búsqueda cada vez más clara: verse bien sin sacrificar comodidad ni bienestar”, asegura Dyson, empresa que desarrolla herramientas de estilizado de calidad profesional.

Las tendencias de cabello en 2026

1. Liso, suave y con apariencia saludable

Los acabados lisos regresan, pero con una diferencia clave: ya no se ven rígidos ni forzados. El brillo, el movimiento y la suavidad son protagonistas. Se trata de un liso más natural, que fluye y se adapta al día a día.

2. Textura con intención

En todos los mercados, se reporta una mayor aceptación de la textura natural, con más definición, forma y acabado. El secado con difusor, el uso mínimo de calor y el control preciso del flujo de aire definirán las rutinas que realzan la textura natural.

3. El regreso de los cortes estructurales

Los bobs precisos y de líneas marcadas dominan, mientras que el cabello largo se suaviza con capas integradas y movimiento natural.

4. El volumen como protagonista

Desde blow-outs inspirados en los años 90 hasta acabados ultra voluminosos, el volumen máximo será clave en 2026, impulsado por buenas bases, acabados brillantes y herramientas que permiten un control preciso del aire.

5. Recogidos con acabados más naturales

Los recogidos dejan de verse rígidos o demasiado producidos. Tienen textura, algo de movimiento y pequeños detalles que hacen que el look se sienta actual.

6. Accesorios elevados

Listones y detalles metálicos marcarán la pauta en el 2026, aportando dramatismo y personalidad a looks sofisticados.

7. Color: cálido, brillante y dimensional

A nivel global, los tonos castaños y los rubios cálidos lideran, junto con color sutiles y expresivos.

Más que una lista de estilos, las tendencias de este año evidencian un cambio en la relación con el cabello. “La estética se convierte en una herramienta de bienestar, coherencia e identidad. En este nuevo escenario, la salud capilar y la funcionalidad se imponen como valores centrales”, agregó Dyson.

“Estamos entrando en un momento en el que la belleza está ligada a la identidad más que a seguir tendencias“, dijo Irinel de Leon, estilista de celebridades y embajadora global de Dyson Beauty.

Matthew Collins, referente del estilismo profesional y embajador global de Dyson Beauty, con experiencia trabajando junto a Gigi Hadid, Kristen Bell y Cindy Crawford,dice que “2026 celebra la coexistencia de múltiples estilos: bobs audaces, flequillos micro, recogidos con acabados más naturales, rizos difuminados y más, adaptados a cada textura e identidad cultural”.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.