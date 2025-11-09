Laura Tobón ganó premio en los Latin American Fashion Awards

En esta edición de Colombiamoda, Laura Tobón debutó con su marca Sea Salt. / Gustavo Torrijos Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La presentadora, empresaria e influenciadora colombiana Laura Tobón ganó en la categoría “Influencer de moda del año”, en los Latin American Fashion Awards, premios que se entregaron durante la noche del 8 de noviembre en Punta Cana.

“No lo puedo creer todavía. Detrás de este premio hay muchos años de trabajo, de sueños, de momentos en los que dudé, pero también de una profunda convicción: que la moda puede contar historias, puede inspirar y puede transformar y construir una comunidad”, dijo la presentadora junto a un video en el que recibe el reconocimiento.

“Este premio me recuerda que lo que más me llena el alma es poder comunicar la moda colombiana y latina al mundo, mostrar nuestras raíces, nuestra creatividad y el talento que nace de esta tierra”, agregó la colombiana.

La también creadora de la Marca Sea Salt le agradeció a Dios, a su equipo, a su esposo, hijo y familia e invitó a los creadores de contenido a creer en ellos y a trabajar con amor, disciplina y en equipo para que “los sueños se cumplan”.

Los Latin American Fashion Awards son unos reconocimientos que reúnen a las voces más influyentes de la moda, el arte, la música y los medios, junto a celebridades y creativos de todo el mundo.

Vale la pena mencionar que los Latin American Fashion Awards fueron creados en 2023 por Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, con la misión de construir una plataforma para destacar el talento latino.

Para esta edición, Donatella Versace asumió el rol de presidenta del Jurado.

¿Quiénes fueron los jurados?

Nina García, directora en jefe de ELLE US; el ícono de moda y periodista italiana Anna dello Russo; Steven Kolb, presidente y CEO del CFDA; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana; Kean Etro, exdirector creativo de Etro; Karla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica; Vivian Sotocorno, directora de moda de Vogue Brasil.

También estuvieron Carlos Nazario, style director at large de Harper’s Bazaar; la empresaria y filántropa Carmen Busquets; Alessia Glaviano, directora de Global PhotoVogue; Sara Sozzani Maino, directora creativa de la Fondazione Sozzani; y Oskar Metsavaht, fundador y director de Osklen y embajador de Buena Voluntad de la UNESCO para la Sostenibilidad.

“En un momento en que los talentos latinos están transformando todos los ámbitos de la cultura, los Latin American Fashion Awards brindan una plataforma esencial para los creativos Latinos. Creando algunos de los trabajos más relevantes de la industria actual, los premios permiten al talento visibilidad y reconocimiento en el escenario global”, dijo Nina García.

Otros de los jurados fueron Imran Amed, fundador y CEO de The Business of Fashion; Gabriela Hearst, diseñadora y pionera en sostenibilidad reconocida por su trabajo tanto en su firma homónima como en Chloé; Zélika García, fundadora y directora de Zsonamaco, la feria de arte y diseño más importante de América Latina; y Juan Costa Paz, director creativo.

Los jurados votaron en 14 categorías, desde diseñadores y estilistas hasta fotógrafos, cineastas de moda, líderes de impacto e iniciativas sostenibles. “Su experiencia combinada garantiza no solo un proceso de evaluación riguroso, sino también una visibilidad sin precedentes y oportunidades transformadoras para los creativos nominados”, dijo la organización.

“Los Latin American Fashion Awards son una celebración poderosa del rico tapiz cultural de nuestra región. Ya han generado un impacto notable en las carreras del talento participante. Me encanta cómo los premios reconocen tantas categorías, reflejando la profundidad y diversidad creativa que mantiene viva nuestra herencia latina. Son como los Óscar de América Latina”, dijo Carmen Busquets.

Los ganadores participarán en un programa exclusivo de desarrollo profesional durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2026.

En su primera edición reunió a participantes de más de 25 países y alcanzó un impacto mediático de 3.3 mil millones, consolidándose como uno de los eventos de moda más relevantes a nivel internacional.

