Los colombianos que desfilaron por la alfombra roja de los Premios Grammy 2026

La representación colombiana en esta edición de los Premios Grammy la encabeza Karol G, pues es una de las presentadoras del evento.

Vale la pena mencionar que los artistas musicales del momento desfilaron este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles con sus looks más dramáticos y atrevidos en la alfombra roja de los premios Grammy, la noche más importante de la industria.

Esta alfombra es el escenario para que las tendencias y los diferentes géneros musicales tengan su momento y se conozca la personalidad de los artistas nominados. Por la alfombra, caminaron figuras como Lady Gaga, Bad Bunny, Tyla, Sabrina Carpenter, Miley Cyrus, entre otros.

En la alfombra roja también posaron los colombianos J Balvin, Ryan Castro y Feid.

Karol G

La “bichota” lució un diseño de encaje en tonos azules grisáceos del diseñador australiano Paolo Sebastian.

Ryan Castro

El cantante de música urbana posó junto a J Balvin con un esmoquin.

J Balvin

El artista utilizó un esmoquin negro de corte slim, mientras que su esposa, Valentina Ferrer, lució un vestido rojo con tirantes y escote profundo.

Feid

Salomón Villada Hoyos, más conocido por su nombre artístico Feid, asistió a la ceremonia con un look similar al que utilizó en su más reciente video musical “Cambiaré”, junto a Luis Fonsi.

