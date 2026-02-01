Premios Grammy 2026 en vivo: los mejores looks de la alfombra roja

Sabrina Carpenter en Valentino. / EFE/EPA/Jill Connelly Foto: EFE - JILL CONNELLY

Los artistas del momento de la música desfilan este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles con sus looks más dramáticos y atrevidos en la alfombra roja de los premios Grammy, la noche más importante de la industria.

Esta alfombra es el escenario para que las tendencias y los diferentes géneros musicales tengan su momento y se conozca la personalidad de los artistas nominados.

Desde las 6:00 p.m. los nominados han desfilado con sus mejores atuendos en la alfombra roja.

Paris Hilton, quien acaba de lanzar ‘Infinite Icon: A Visual Memoir’, dijo en entrevista con E! que se sentía “como un ícono”. La empresaria y figura destacada de los 2000 lució un vestido negro hecho a la medida.

Por su parte, Tyga lució un vestido de Dsquared, diseñado por Ron Hartleben, la misma marca que eligió la colombiana Karol G para el evento previo a los Grammy.

Sobre las seis de la tarde, la cantante Sabrina Carpenter caminó sobre la alfombra roja con un sobrio, pero precioso vestido bordado y de encaje hecho a la medida de Valentino, un homenaje al diseñador.

Mientras que los Óscar y los Golden Globes (premios a lo mejor del cine y la televisión) se caracterizan por el clásico glamour de Hollywood y tonos como el dorado, estos galardones son más arriesgados.

Cómo olvidar uno de los “looks” más icónicos de la moda que se han visto en esta gala: el vestido verde de Versace que lució Jennifer López en el 2000 y que impulsó el nacimiento de Google Imágenes.

Otros de los “looks” más recordados en la historia de estos premios han sido el que usó Cher en 1974: un top de bikini con una mariposa bordada en centro que hacía juego con el tocado en su cabeza, chal con transparencias y una falda. O el vestido blanco y brillante que utilizó Selena cuando ganó su Grammy al Mejor Álbum Mexicano Americano en 1994.

Para esta edición, Kendrick Lamar lidera las nominaciones, Lady Gaga y Justin Bieber tendrán presentaciones en vivo. Mientras que Bad Bunny ha sido nominado en la categoría a Álbum del año, por Debí tirar más fotos. La colombiana Karol G será una de las presentadoras del evento junto a figuras como Harry Styles o Charli XCX.

