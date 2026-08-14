Marcas de moda convierten telas en ropa interior para afectados por el terremoto en Colombia

Las marcas se organizan para fabricar y donar ropa interior. / Cortesía Foto: Cortesía

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Las empresas Encajes y Pantitex transformaron telas en ropa interior y tapabocas para las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes 10 de agosto que, hasta ahora, deja 287 muertos y 56.448 familias afectadas en 15 departamentos, de acuerdo con la UNGRD.

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“Entregamos panties para mujer con nuestras telas y confeccionados por Pantitex, un cliente nuestro, en tallas S, M, L y XL, que fueron destinados a Chocó, Cali, Manizales y Pereira a través del Foro de Presidentes. También entregamos tapabocas y kits de aseo que nos habían solicitado para los afectados”, dijo Andrea Zuluaga, directora de mercadeo de Encajes S.A.

Personas y entidades que se han dedicado estos días a clasificar la ropa que dejan en los puntos de acopio de diferentes lugares del país, han mencionado que hace falta ropa interior, una necesidad básica de protección e higiene.

Después de un terremoto, hay necesidades que van más allá de los alimentos y el agua. La ropa interior es una prenda esencial, especialmente para las mujeres, que resulta difícil de reemplazar en una emergencia.

“Se necesita ropa interior. En el Banco de Ropas del Minuto de Dios, cuando abrimos las cajas, no encontramos ropa interior ni para hombres, mujeres ni niños. La ropa interior debe ser nueva y preferiblemente de algodón”, dijo Camila Gallego, fundadora de la marca Temple.

Mayra Gómez de la marca bumanguesa Sixxta, Jackie Sasson, de Soreil Lingerie, y Camila Gallego, de Temple, iniciaron una campaña para reunir fondos y comprar ropa interior para los damnificados. Las prendas que se compren, serán llevadas al Banco de Ropas.

La empresa Tania ha estado enviando ropa interior y pijamas, “como una forma de acompañar y apoyar a quienes hoy más lo necesitan”.

Aportar ropa interior nueva, de acuerdocon la empresa, “es contribuir a la higiene, la comodidad y a la sensación de normalidad de quienes hoy lo han perdido todo. Reconstruir también significa volver a tener lo esencial”.

Soreil también estará recibiendo donaciones de productos de higiene femenina y cuidado de bebés en su showroom, ubicado en Bogotá. Lo que se reúna será entregado a la Fundación Comparte Colombia.

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