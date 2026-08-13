¿Qué ropa sí donar para ayudar a los afectados por el terremoto?

Imagen de referencia. / Gustavo Torrijos Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El terremoto de magnitud 7,4 que se registró el lunes 10 de agosto en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha dejado más de 200 muertos y más de 2.000 heridos.

La tragedia también ha mostrado el lado solidario de los colombianos que desde diferentes rincones han decidido ayudar, donar y servir como voluntarios para apoyar a los miles de afectados por el terremoto.

Lea: ¿Colombia rechazó apoyo internacional? La polémica con los Topos y la llegada de ayuda

En Bogotá, la Alcaldía Mayor y la Cruz Roja habilitaron puntos para recibir las donaciones y ayudas humanitarias para las afectaciones que dejó el temblor en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otros municipios del país. La Corporación Organización El Minuto de Dios también habilitó su Banco de Ropas como gran centro de acopio nacional.

Cientos de ciudadanos, marcas de ropa y empresas se han organizado para recibir y entregar las donaciones.

Algunos emprendedores de moda, por ejemplo, han acomodado sus tiendas para que funcionen como centros de acopio, como Sixxta, La Petit Mort, Old Maquiina.

Otros han dejado de lado sus rutinas para ser voluntarios y ayudar en la clasificación y envío de las donaciones.

Si usted está interesado en donar ropa, le explicamos lo que debe tener en cuenta.

Los bancos de ropa

El banco de ropas de la Corporación Organización el Minuto de Dios, que surgió hace 20 años y se dedica a la recepción, clasificación y distribución de ropa para atender a población vulnerable, fundaciones e instituciones.

Diariamente, reciben entre cuatro y cinco toneladas de ropa, que se distribuyen en los catorce roperos que tienen en el país. Al año, entregan 125 toneladas de ropa.

Lea: Tour benéfico para donar y ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia

¿Qué sí donar?

Si decide donar ropa, debe entregar prendas preferiblemente nuevas o en buen estado, secas y limpias.

Otra recomendación es que las prendas estén marcadas por género y tallas para facilitar la clasificación. Por ejemplo: “mujer - clima cálido”.

Entre las prendas que se recomiendan están los jeans, pantalones y camisas gruesas para remover escombros.

Cobijas, mantas, frazadas, colchonetas y chaquetas.

Ropa interior nueva.

Ropa para niños y bebés.

Zapatos cerrados y en buen estado.

También es importante tener en cuenta la zona del país, el clima y la población a la que se le enviará la ropa.

¿Qué ropa no donar?

Prendas rotas, sucias o húmedas.

Ropa que necesite arreglos.

Ropa formal, elegante o de gala.

Ropa inadecuada para el clima.

“Entregar prendas sucias o insumos en mal estado retrasa severamente la cadena logística y vulnera a personas que lo han perdido todo”, dijo Luis Enrique Escobar, director del Banco de Ropas.

Escobar también mencionó que, por ahora, tienen cómo cubrir la demanda de prendas. “En el momento nos estamos centrando en kit de aseo, kit de hábitat y kit de alimentación”.

Aunque en esta fase la prioridad son los productos de primera necesidad y los insumos médicos, a medida que pasen los días, sí puede ser probable que las entidades encargadas soliciten donaciones de ropa.

¿Qué elementos necesitan?

De acuerdo con algunos voluntarios, se requieren estos elementos:

Toallas.

Cobijas.

Almohadas.

Cepillos de dientes.

Cremas.

Alimentos no perecederos.

Agua.

Colchonetas.

Kits de aseo.

Linternas.

Cascos.

Los colombianos pueden enviar sus donaciones al Banco de Ropas de la Corporación que está ubicado en la Transversal 73A #82-61, en Bogotá.

Según explicó Escobar, si usted está interesado en ser voluntario, debe cumplir tres requisitos: ser mayor de edad, estar afiliado a una EPS y contar con disposición.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.