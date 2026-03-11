Margot Robbie cambió de look y su long bob ya se perfila como el corte de la primavera 2026

Margot Robbie apareció en el desfile de Chanel en París con un nuevo long bob de ondas suaves y flequillo irregular. Foto: AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

Margot Robbie se robó las miradas en la Semana de la Moda de París y puso a hablar a medios de moda y belleza por una razón puntual: su nuevo corte de pelo.

La actriz australiana apareció en el desfile otoño/invierno 2026 de Chanel con una imagen distinta a la que había llevado en los últimos meses, cuando promocionó la película Cumbres Borrascosas con un cabello rubio mucho más largo, de aire más romántico. Ahora, en cambio, dio el giro hacia un long bob, o lob, con ondas suaves y flequillo irregular.

El cambio no pasó desapercibido. Desde Vogue hasta Cosmopolitan, varios medios leyeron el nuevo look como una de las apuestas capilares que mejor encajan con la temporada: un corte más ligero, fresco y fácil de llevar, justo cuando empieza a tomar fuerza la conversación sobre los estilos de primavera.

Un long bob con flequillo irregular

Robbie lució un lob, el cual tiene un largo intermedio que cae entre la barbilla y la clavícula, y que además suma un flequillo roto, una versión menos rígida y más relajada del flequillo clásico.

El corte fue realizado por el estilista Cervando Maldonado, quien dijo a Vogue que se trata de “un look moderno para la primavera” y destacó su versatilidad. En esa misma línea, explicó que el largo permite llevar distintos peinados y recogerlo con facilidad si es necesario.

Ese detalle ayuda a entender por qué el cambio llamó tanto la atención. No se trata de un corte extremo ni difícil de adaptar, sino de una versión más liviana del midi, con movimiento y un acabado despreocupado que se siente alineado con la temporada.

El corte que varios medios ya leen como tendencia

La idea de que Robbie estrenó uno de los peinados con más aire de primavera no sale de una sola lectura. Elle también abordó el cambio y lo presentó como un bob ondulado con una vibra muy francesa. El medio señala que las ondas suaves le dan un aire más relajado, mientras el flequillo entrecortado refuerza esa sensación de frescura.

Por su parte, La Vanguardia fue más directa al ubicarlo dentro de “una de las grandes tendencias capilares de la primavera”. El medio español destacó que Robbie se rindió al lob y lo llevó con ondas suaves, textura, movimiento y un flequillo despuntado que deja un aire “muy fresco y desenfadado”.

Cosmopolitan, a su vez, empujó todavía más esa lectura al definir el long bob como “el peinado de la próxima temporada”, reforzando la idea de que el corte de Robbie no solo llamó la atención por tratarse de ella, sino porque entra de lleno en una conversación más amplia sobre las tendencias que vienen tomando fuerza.

Parte del atractivo del nuevo look está en que se siente fácil de aterrizar. No depende de un acabado rígido ni de una producción excesiva. Las ondas suaves, el largo a la altura de los hombros y el flequillo irregular hacen que el corte conserve un aire relajado, incluso dentro de un evento tan observado como un desfile de Chanel en París.

Ahora los leemos: ¿se atreverían a un cambio así o preferirían seguir con el cabello largo?

