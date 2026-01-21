Naomi Osaka y su icónico vestido en el Abierto de Australia: ¿quién diseñó su “outfit”?

Naomi Osaka. / EFE/EPA/Joel Carrett Foto: EFE - JOEL CARRETT

Naomi Osaka sorprendió el martes en su duelo de primera ronda del Abierto de Australia, que superó en tres sets, apareciendo en la pista con una sombrilla blanca, un sombrero de ala ancha y un velo a juego.

Todos los focos se centraron en la tenista nipona que apareció en el escenario con un pantalón falda plisado por debajo del vestido que después utilizó para jugar acompañado de un sombrero de ala ancha con velo incorporado. La ropa con la que disputó el partido era en tonos turquesa. La idea: “el poder de la medusa y la delicadeza de la mariposa”.

La jugadora japonesa de 28 años es conocida por sus estilosos atuendos cuando salta a la pista.

El diseño, ideado por ella misma y creado por la marca que la viste, Nike, en colaboración con el diseñador japonés Robert Wun, atavió a la jugadora nipona, que habitualmente llama la atención con sus puestas en escena marcadas: brillos, colores llamativos, moños gigantes.

“Este outfit es ahora icónico. Está inspirado en una medusa y me alegro de poder hacer lo que me gusta. Hay una mariposa en el sombrero y también en la sombrilla. Tiene que ver con el Abierto de Australia que gané en el 2021”, dijo la nipona, que despertó todo tipo de reacciones.

En la Rod Laver Arena, en la sesión nocturna ante la croata Antonia Ruzic, Osaka saludó con porte regio al público y acto seguido plegó la sombrilla y dejó el sombrero y el velo cuidadosamente a un lado.

Para el encuentro, la cuatro veces ganadora de un Gran Slam lució una equipación habitual de tenis.

La ex número 1 del mundo (actual 17ª en el ranking WTA), campeona en Melbourne en 2019 y 2021, se impuso por 6-3, 3-6 y 6-4 a la 65ª jugadora mundial.

Se enfrentará en la segunda ronda a la rumana Sorana Cirstea (41ª), quien inició el último Abierto de Australia de su carrera, a sus 35 años, eliminando a la alemana Eva Lys (39ª).

