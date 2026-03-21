Neutro y terroso: así es “Radiant Earth”, el color de 2028

Este será el color de 2028, según los pronósticos de tendencias. Foto: Cortesía

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En pleno 2026, que sorprendió con el “Cloud Dancer” como el color del año, ya sabemos cuál será el tono de 2028: el Radiant Earth.

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Se trata de un color que marca el inicio de un ciclo definido por la resiliencia creativa y el florecimiento. “En un panorama de incertidumbre global, Radiant Earth emerge como un tono esencial que fomenta la transición de las emociones pasajeras a la estabilidad duradera, ofreciendo confort y una mirada segura hacia el futuro”, comentan desde WGSN y Coloro.

El Radiant Earth, con su sofisticación terrosa, se establece como un “nuevo neutro”: fiable y llamativo.

¿Qué refleja ese color?

Está inspirado en el concepto de resplandor, el atractivo envolvente del color evoca sanación y una fuerza serena, que recuerda el efecto regenerador de una sauna.

Stephanie Barnscher, pronosticadora sénior de WGSN, menciona que, “en mundo que con frecuencia se percibe como caótico, estamos presenciando un cambio hacia emociones como la resiliencia y el fortalecimiento. Radiant Earth se integra perfectamente en esta mentalidad emocional, pues ofrece una tonalidad neutra esencial y eficaz que fomenta una profunda confianza”.

¿En dónde se verá ese tono?

El color armoniza con materiales orgánicos como la cerámica y los textiles, pero su versatilidad se extiende a la estética industrial, “humanizando las superficies mecanizadas con la calidez necesaria”.

Este color, de acuerdo con Barnscher, ayudará a las marcas a crear productos y entornos que transmitan una sensación de nostalgia reconfortante y una visión de futuro segura.

“Se puede aplicar sin problemas a textiles y acabados con materiales contrastantes, lo que refuerza su versatilidad en todas las categorías de productos. Esperamos ayudar a las marcas a dar vida al Color del Año 2028 con precisión”, dijo Thorsten Traugott, vicepresidente de Ventas globales de Coloro.

Para 2028, “la demanda se centra en colores con una sensación estable y permanente, que van más allá de las tendencias pasajeras. Nuestro Color del Año, Radiant Earth, ofrece un brillo constante y persistente en lugar de un toque de energía. Es un tono que promueve una sensación de estabilidad real y duradera, además de ser muy versátil. Es tan efectivo para crear artículos de uso diario con acabados suaves, mates, muy brillantes e iridiscentes, como para aportar una calidez orgánica a materiales tecnológicos o mecanizados”. agregó Barnscher.

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