¿Qué tipo de prendas usar según el tipo y silueta del cuerpo? Expertas le explican

Lo importante no es encajar en una categoría específica, sino cuidar la salud y bienestar, sin importar el somatotipo (tipo de cuerpo) o las características físicas. // Freepik. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Quizás muchas veces le ha pasado que ha comprado prendas de vestir que no le quedaron como usted esperaba. Las vio distintas en la vitrina del almacen, pero al usarlas no lucen como quería. Y ahí hay una verdad universal: no toda la ropa le queda igual a distintos tipos de personas. ¿Por qué?

Para entender eso, hay que hablar primero de los tipos de cuerpo. Se trata de una teoría propuesta por el psicólogo estadounidense William Herbert Sheldon en la década de 1940 para categorizar el físico humano según la contribución relativa de tres elementos fundamentales que denominó somatotipos, clasificados por él como: ectomorfos, mesomórficos y endomórficos.

De acuerdo con Natividad Alfaro, diseñadora de Modas y especializada en gerencia estratégica de mercado de la Uniciencia, estas son las características de cada uno:

El ectomorfo son las personas delgadas, que tienen poca grasa almacenada en su cuerpo y les cuesta mucho ganar músculo. “Pueden comer muchísimo, pero su metabolismo es tan rápido, que se mantienen siempre delgados”, comenta la experta.

Los mesomorfo son las personas que tienen bajos niveles de grasa, una cintura estrecha con hombros anchos y un cuerpo fuerte. Al contrario que los ectomorfos, no les cuesta ganar músculo, de hecho, muchos tienen un cuerpo marcado y musculoso sin hacer ejercicio con peso.

“En mi humilde opinión como profesional, consideraría que es como el somatotipo más ideal, porque es más fácil alcanzar los objetivos corporales: subir o bajar de paso fácilmente”.

Las personas endomórficas, tienden a acumular grasa y suelen tener una estructura ósea en unas proporciones mucho mayores. De hecho, su cintura suele ser bastante ancha y les cuesta mucho bajar de peso. “Personas con mayor peso, de músculos y huesos grandes”, dice Alfaro.

Te puede interesar leer: ¿Cómo ganar masa muscular?

Ahora, sí. ¿Cómo identificar su tipo de cuerpo? Milena Quiroga Berastegui, diseñadora y productora de moda de la Corporación Unificada Nacional, explica que es importante considerar las características o los hábitos que tiene en el día a día: qué se le dificulta más o qué le beneficia más.

¿Por qué es importante conocer la silueta de su cuerpo?

De los somatotipos se desprenden las siluetas corporales. Para hombres son unas y para mujeres otras:

Para Quiroga, al conocer el tipo de silueta sabremos qué ropa usar, cómo vestirnos correctamente y podremos jugar con las prendas para resaltar los atributos que cada uno tiene.

“Por ejemplo, si soy robusta no quiere decir que mi silueta sea negativa o que haya ropa que no me pueda poner, simplemente la identifico para sacarle el mejor partido y usar los elementos que hacen que, lo que yo tengo bonito lo pueda resaltar y lo que no, disimularlo”, comenta la experta.

Alfaro, por otro lado, comenta que la importancia de conocer el tipo de silueta, es generar un equilibrio visual: “Al conocer su tipo de cuerpo y su silueta, podrá manejar la estilización para que se vea mejor y se sienta mejor”.

Deberías leer: ¿Cuáles son los beneficios del senderismo para cuerpo y mente?

¿La confianza y el estilo personal influyen en la elección de ropa?

Todo es cuestión de actitud y viene enfocada desde la autoestima, dice Quiroga.

Según la experta, cuando se tiene una autoestima alta, ayuda a generar confianza en sí mismo y nos vamos a sentir seguros con todas las prendas que escojamos para vestir. De ahí se puede ir marcando un estilo. Si le gusta resaltar con la ropa empiece a identificar su marca personal, cuál es el elemento característico que lo identifica y así los demás lo tienen presente por su estilo.

Por ejemplo, si le gusta vestir siempre con pantalones anchos o le gusta usar el mismo collar de oro todos los días, ese elemento lo identifica, sería su estilo o marca personal.

¿Qué prendas son más favorecedoras para cada tipo de silueta?

Quiroga comenta que, para entender los tipos de prendas que nos favorecen, independientemente del tipo de silueta que tengamos, debemos escoger ropa para la silueta reloj de arena, ya que teóricamente es la figura ideal.

Por ejemplo, si somos silueta triángulo invertido, en la que el busto y hombros son más anchos que la cadera, se aconseja no usar estampados, escotes o blusas que sean muy llamativas, ya que hacen ver el pecho mucho más ancho.

La diseñadora de modas aconseja usar prendas minimalistas, no usar mangas cortas porque generaría una línea horizontal haciendo que el busto se vea más amplio. Sugiere usar colores claros en la parte inferior, usar pantalones con muchos bolsillos o faldas anchas con el fin de equilibrar la silueta a la del reloj de arena.

“Para el caso de la silueta rectangular, la idea es aumentar curvas, y lo más favorecedor es usar un cinturón”. Explica Quiroga. Su uso da una visión óptica de curvatura. Para esta silueta también se pueden usar blusas o pantalones con líneas horizontales y utilizar aquellos accesorios que permitan llevar la atención hacia la cintura.

Para la silueta diamante, se pueden llevar prendas que realcen el busto y la cintura, que no llamen la atención de esas partes. También vestidos de corte A, con movimiento ceñido a la cintura o con cinturón, son ideales y las blusas con escote grande y mangas cortas de campana.

Por otro lado, para la silueta de manzana, son ideales las blusas lisas, de un solo color y sin estampados llamativos, especialmente en tonos oscuros o neutros, evitando prendas brillantes o con mucho volumen en la zona del abdomen.

Las siluetas pera y triángulo pueden usar los mismos estilos. La idea es equilibrar las proporciones, resaltando la parte superior y disimulando las caderas. Por ejemplo, el uso de tops coloridos o estampados llamativos, funcionan. También blusas con mangas anchas, acampanadas, escotes en V y redondos favorecen mucho. Ya para la parte inferior se sugiere usar pantalones de corte ancho o faldas acampanadas en forma de A.

¿Los colores influyen en los tipos de silueta?

Para Alfaro, los colores van más asociados al tono de piel, de cabello, a ciertas características que van a hacer que ciertos colores hagan ver a la persona más vibrante, más alegre o más opaca.

Alfaro resalta el uso de la tipología del color, porque en la moda la aplican todo el tiempo. Al identificar o aprender a mezclar los colores, hará que las personas sepan en qué porcentaje combinarlos dentro de su vestimenta.

Por otro lado, Quiroga explica que hay unos que visualmente tienen efector puntuales, el negro, por ejemplo ópticamente da una apariencia más delgada.

No sucede lo mismo con los tonos claros, ya que estos aumentan el volumen corporal. “El color hay que saberlo usar, funciona, pero hay que entrar en un estudio, no solamente enfocado al color, sino también en cuanto al tema de las estructuras, diseños, combinaciones de tonalidades y demás para generar una buena vestimenta”. Explica la profesional.

Descubre leyendo: La magia del color y el poder de la ciencia experimental de Isaac Newton

¿Qué tendencias de moda son versátiles y se adaptan a los diferentes tipos de siluetas?

Según Quiroga, son versátiles los colores atemporales, es decir, los que no pasan de moda; sin embargo, hay una regla general en cuanto al clima, ya que no se pueden usar los mismos que se utilizan en clima frío, para el clima cálido.

Por ejemplo, si a usted le lucen las prendas de color negro, no podrá usar ese tono en tierra caliente, ya que genera calor. Tiene que ver qué otros colores puede usar para este tipo de clima y que a la vez combinen con su tipo de silueta.

Alfaro por su parte, comenta que la moda nace de las tendencias que vemos en la sociedad. Para ella, una tendencia se convierte en moda cuando mucha gente la adopta. Por ejemplo, cuando un estudio revela que los pantalones de bota ancha tienen beneficios estéticos y de comodidad y un gran número de personas lo empieza a usar, eso ya es una tendencia versátil que podría adaptarse a las diferentes siluetas.

¿Cuáles son los errores más comunes al vestir según la forma del cuerpo?

De acuerdo con Quiroga, uno de los errores más frecuentes es seguir siempre las tendencias y querer adaptarse a ellas. “En muchas ocasiones, esas tendencias no se acomodan a nuestro tipo de cuerpo, pero aun así, como está de moda, yo las utilizo”.

Por ejemplo, las blusas top o blusas ombligueras están de moda, pero no a todos les queda bien esas prendas.

La experta comenta que en la actualidad hay una tendencia que dice “vístete como quieras” y por eso muchas personas se visten basadas en ese lema. Por ello es importante tener en cuenta el tipo de silueta, para poder estar a la moda y saber qué prendas nos lucen y nos favorecen.

Por otro lado, Alfaro, expresa que uno de los errores más comunes es generar volumen donde ya hay volumen, es decir, podría desproporcionar la figura o la silueta, haciendo que una persona parezca más robusta o delgada. Por ejemplo, alguien con la parte superior del cuerpo más ancha que la parte inferior usando una blusa con mucho volumen y un pantalón acampanado. No combina.

Para evitar este error, es importante considerar las proporciones del cuerpo y elegir prendas que complementen la silueta

Te puede interesar: 4 mejores recetas de batidos para disfrutar y a la vez cuidar tu línea

¿La moda puede ser una herramienta para empoderar y mejorar la autoestima de las personas?

“¡Si claro! La persona que se viste bien, la persona que usa sus prendas es porque tiene muy buena autoestima y eso hace que también se refleje al exterior”, comenta Quiroga.

Para Alfaro son las dos cosas, tanto una herramienta para empoderar como para mejorar el autoestima. “Si tú te ves bien, te sientes bien contigo mismo, vas a proyectar una imagen positiva. En caso contrario, no te vas a expresar bien, no tendrás seguridad”.

¿Cómo encontrar ropa que les haga sentir bien consigo mismos?

“Primero el autoconocimiento, conocerse a sí mismos, segundo la autoaceptación y tercero quererse a uno mismo, es primordial”, expresa la Diseñadora de Modas, Alfaro.

Por otro lado, Quiroga invita a las personas a que aprendan a quererse, a amarse, a valorarse y a conocerse, ya que es importante entender que el cuerpo perfecto no es el más voluptuoso, el del abdomen plano o el de la cintura de abeja, sino que hay que aceptarse tal y como uno es.

“Todo es un trabajo desde el interior y que cuando se vea en el espejo le guste, cuando vea que eso le gusta y lo acepte, ahí sí, ya la moda entra a jugar un papel importante”, comparte la experta, Quiroga.