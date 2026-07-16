Outfits para ver a Rosalía en Bogotá: ideas para el “Lux Tour 2026″

Rosalía en uno de los conciertos de la gira de su cuarto disco, el místico 'Lux', en Lyon (Francia). / EFE/X de Lux Tour Foto: EFE - X de Lux Tour

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La cantante española se presenta este jueves 16 y sábado 18 de julio, en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de la gira promocional de su último álbum “Lux”.

La artista ha hecho del vestuario una herramienta para construir el universo visual y narrativo de su propuesta artística. La moda juega entonces un papel de expresión y de hilo conductor de su más reciente álbum.

En lo que va de la gira, la cantante ha ofrecido espectáculos eclécticos, teatrales y desenfrenados como una fiesta electrónica. Cada estilo musical, ha sido representado con el atuendo que elige para cada momento de su acto.

Así las cosas, Rosalía ha lucido un vestuario que evoca lo celestial con referencias religiosas, pero también incluye encajes, tules, tocados y zapatos para el ballet en una mezcla que combina lo dramático y lo contemporáneo. En Estados Unidos, por ejemplo, usó sobre el escenario cuatro diseños de Dior creados por Jonathan Anderson.

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“Escuchar a Rosalía hablar sobre su proceso de creación de Lux me recordó a la alta costura. En la riqueza acústica del álbum se percibe el nivel de cuidado y atención al detalle que hay detrás de cada canción; es artesanía en estado puro. Rosalía parte de un vasto conocimiento de la tradición y el oficio para crear algo completamente contemporáneo. En ese sentido, una colaboración con Dior me pareció tan natural como estimulante”, le contó Anderson a Vogue España.

Rosalía, en términos de estilo, “es alguien que entiende muy bien el poder de la moda y cómo esta puede ayudarnos a construir un momento, una narrativa o una imagen que se recuerde y, al mismo tiempo, logra balancearlo con lo que está en tendencia y con lo que ella es fuera del mundo del espectáculo”, comenta María Fernanda Villamizar, creadora de contenido.

La española también disfruta y tiene una buena relación con la moda, por lo que su autenticidad estilística permite que más personas conecten con su universo e incluso que lo quieran imitar.

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En esa línea, María Pascual, especialista en tendencias de la empresa líder en pronósticos de cambios WGSN, explica que la cultura pop y sus referentes siempre han tenido un lugar muy relevante y potenciador en la moda. En general, “las tendencias se ven impulsadas por todo lo que sucede en el momento en la música, en el cine, en la televisión, en los deportes y, por supuesto, en la moda, porque es una forma de comunicar”.

Además, la cantante se muestra como una persona dispuesta a experimentar “y, por supuesto, ‘Lux’ es la muestra suprema de que ella siempre está buscando cómo innovar y arriesgarse a hacer pproductos que nadie ha hecho, que siento que también es algo que vemos en términos de estilo en ‘Motomami’ y en ‘El Mal Querer’”, comenta Villamizar, más conocida en redes sociales como The Inexpert.

Así las cosas, la artista española ha adoptado ciertos códigos específicos, como colores, iconografías y estéticas, que hacen que sus seguidores os quieran replicar para irla a ver a sus conciertos.

Respecto a qué ponerse para los conciertos en Bogotá es muy importante tener en cuenta que, “la iconografía religiosa no es solo relevante para Rosalía en este momento de su carrera, sino que siempre ha sido algo que la acompaña”, dice The Inexpert.

Por ejemplo, en “El mal querer” y en “Motomami” usa ciertos referentes a las deidades femeninas, evocando tal vez a lo que es la Venus de Botticelli. “Eso es algo muy importante para ella y es clave que la gente lo puede tener en cuenta al momento de armar su look, pues Rosalía transforma los símbolos en algo que es real para ella, que se siente genuino y auténtico para y vigente en un momento de la historia, lo que permite que cada persona puede entender ese símbolo y lo que representa a su manera".

Para lograrlo, Villamizar recomienda pensar en cuál sería su interpretación más auténtica de lo que es o representa Rosalía. “Ese me parece un ejercicio mucho más interesante en lugar de tratar de simular los outfits o la estética de sus looks”,

Rosalía también permite darle una nueva visión a elementos como “las mantillas, los crucifijos, los corazones, el barroco y todos esos símbolos que tiene tradicionalmente el catolicismo, pero que hemos visto en Rosalía que se pueden transformar y que no significa que haya menos respeto o relevancia del símbolo, sino que, de nuevo, demuestra cómo las personas podemos crear esos propios talismanes y volverlos personales en nuestra época”, agrega Villamizar.

Ana Jiménez, directora nacional de GoTrendier, plataforma de venta de ropa de segunda, menciona que los conciertos se están convirtiendo “en una pasarela urbana en donde las personas quieren verse parte del universo del artista. Rosalía tiene una estética muy marcada que mezcla fuerza, feminidad y moda experimental, y eso está impulsando muchísimo la búsqueda de prendas vintage y de segunda mano para crear looks más auténticos y diferentes”.

Desde la plataforma mencionan tendencias que estarían presentes en los looks de los asistentes como el balletcore, una estética inspirada el ballet clásico con faldas de tul, lazos y baletas.

Si quiere inspirarse en esta tendencia, puede combinar prendas muy femeninas con una chaqueta oversized y accesorios metálicos para darle un toque más urbano y disruptivo.

Los vestidos de encaje y las capas también permiten crear “looks” que mezclen piezas delicadas con prendas más pesadas como cuero o denim. Un outfit que se completa con botas y accesorios con iconografía religiosa.

La referencia de la estética de “Motomami” de Rosalía también puede estar presente con looks en cuero y con botas chunky, plataformas exageradas para elevar el outfit.

El plateado también será uno de los colores protagonistas de las dos noches en Bogotá en accesorios, prendas metalizadas, gafas futuristas y detalles brillantes en peinados y maquillajes en línea con la estética visual del nuevo álbum y con las tendencias Y2K.

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