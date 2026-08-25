¿Por qué la ropa negra u oscura da más calor?

Estas son piezas clásicas, atemporales, que nunca pasarán de moda. Foto: Lina Kivaka - Pexels

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Las prendas de color negro son versátiles, elegantes y funcionales, pues combinan con todos los colores y estilos.

Sin embargo, generan una sensación de calor. Eso, según Laura Manrique, consultora en innovación, diseño consciente y economía circular para el sistema moda, tiene una explicación.

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“La ropa negra o la ropa oscura absorbe más la radiación del sol y, por ende, se calienta más”, dice Manrique.

Por ejemplo, el blanco, y el amarillo y el azul en sus tonalidades claras, “son tonos que hacen que el espectro de luz rebote la onda de calor. Mientras que el negro lo que hace es que la absorbe y no rebota”.

Así las cosas, eso hace que las prendas se sientan más calientes.

En invierno, por ejemplo, “se lanzan colecciones con colores oscuros, como el negro, el azul marino, el verde oscuro y el vino tinto, porque son tonos que van a capturar el calor de afuera, la radiación del sol”, explica la experta.

Entonces, en climas cálidos o en verano, ¿el negro también sería una opción? Depende. El cuerpo también emite energía. Así que, si usamos ropa blanca, el calor que emitimos rebota contra la tela clara, mientras que la ropa negra, la absorbe.

Así las cosas, según lo explica Manrique, es válido usar ropa negra en esas condiciones, siempre y cuando sea holgada y esté hecha en fibras como algodón o lino para mitigar la sensación térmica.

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¿Cómo lavar y cuidar la ropa negra para que no pierda color?

El color negro tiende a desvanecerse más rápido debido a la forma en la que se tiñe la tela, lo que produce que la ropa de ese tono se vea opaca o grisácea.

Para mantener el tono, siga estas recomendaciones:

Antes de lavar su ropa negra, debe revisar la etiqueta. Ahí encontrará las indicaciones sobre productos, ciclos de lavado recomendado, temperatura y demás.

También se recomienda voltearla al revés y separar la ropa de color de la oscura para evitar manchas. Además, hacerlo evita que particulas de la ropa de color, se pegue a la ropa oscura.

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Otra sugerencia es separar la ropa por tipo de textura. Si lava la ropa pesada junto a la delicada, el roce puede dañar las fibras y darle un aspecto desgastado a la ropa negra.

Es clave utilizar detergente para ropa oscura, pues muchos productos de lavado contienen componentes para blanquear o aclarar las prendas.

También lavarla con agua fría y evitar el exceso de detergente para evitar que se queden particulas en la prenda.

Las prendas oscuras tampoco se deben secar bajo el sol, pues los rayos UV opacan el color. Se deben secar bajo la sombra.

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