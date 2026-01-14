¿Qué es la regla de los siete puntos para vestirse y cómo funciona?

Imagen de referencia. / Catalina Mesa Urquijo Foto: Catalina Mesa Urquijo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A la regla de los tres colores para vestirse, se suma la de los siete puntos. Se conocen como “reglas”, pero no son normas ni obligaciones; son recursos de estilismo para lograr looks armoniosos.

“La regla de los siete puntos es uno de esos recursos de estilismo que explican, con mucha claridad, algo que casi todos hemos sentido alguna vez delante del espejo: ese momento en el que el look está bien… pero no del todo. O, al contrario, cuando hay una ligera sensación de exceso sin saber muy bien por qué“, explica Piluka de Echegaray, experta en imagen personal.

Lea: ¿Cuál es la regla de los tres colores para vestirse?

Así las cosas, la regla de los siete puntos es una herramienta visual y matemática que ayuda a entender cuándo un conjunto está equilibrado, tiene intención y se percibe cuidado.

La técnica le asigna a las prendas un puntaje. “A las básicas un punto, a las estructuradas o llamativas dos puntos y se va haciendo la sumatoria”, dice Camilo Correa, asesor de imagen y coordinador de experiencia Personal Shopper de Vélez.

La idea es sencilla, según la experta en imagen personal, un look suele funcionar mejor cuando reúne alrededor de siete puntos de interés. “Cada prenda, cada capa y cada accesorio aportan valor al conjunto. Algunas piezas suman de forma discreta; otras, por su presencia, su color o su diseño, elevan el resultado casi por sí solas”.

@angelagarciaf ahorita estoy pensando que tal vez el cinto es 1 punto y los pantalones fajados son 2 puntos no? Jajajaja nose, la cuenta de los cintos es esta por si quieres diseñar tu cinto @Buckle Up #fashion #moda #styling #undiaenmivida #7puntos ♬ original sound - Angela

Las prendas base —pantalones, faldas, camisas, jerséis o vestidos— suelen aportar un punto. “El calzado siempre cuenta. Las capas como una blazer, una chaqueta o un abrigo también suman. Y los accesorios bien elegidos, desde un cinturón hasta un bolso o unas joyas visibles, completan el conjunto. Hay piezas especiales que pueden contar incluso por dos puntos: un abrigo espectacular, un estampado potente, una textura muy marcada o un corte especialmente favorecedor”, detalla de Echegaray.

¿Cómo funciona la regla de los siete puntos para vestirse?

Para entenderlo mejor, de acuerdo con la experta, puede pensar en un look muy cotidiano: unos jeans rectos, una camiseta blanca y unos tenis limpios suman tres puntos. “Es un conjunto correcto, cómodo y funcional, pero todavía plano. En cuanto añadimos un blazer estructurado, un cinturón de piel bonito, un bolso con presencia y unos pendientes o un collar sencillo, el look alcanza esos siete puntos que marcan la diferencia. No se ha complicado, simplemente se ha construido”.

La idea, según Camilo Correa, es que al sumar cada punto no exceda los siete, ni más ni menos. “La regla se creó para equilibrar un look”.

Lo interesante es que esta regla no obliga a recargar. Un conjunto monocromático bien trabajado, con buenos tejidos y cortes impecables, puede cumplirla sin acumular accesorios. Del mismo modo, una prenda muy potente puede compensar la simplicidad del resto.

Pero hay un matiz importante que pocas veces se menciona: no todo suma. “También hay prendas y decisiones que pueden restar puntos, aunque formen parte del look. Una pieza que no encaja con el estilo general, un corte poco favorecedor, un zapato muy desgastado o un bolso sin estructura pueden romper la armonía del conjunto. En esos casos, no solo no aportan, sino que hacen que el look se vea descuidado o incoherente, como si algo no terminara de encajar”, explica la experta.

Por eso, la regla de los siete puntos no consiste únicamente en añadir, sino en eliminar lo que no aporta. Un look puede llegar perfectamente a siete puntos y aun así, “no funcionar si hay una prenda que desentona. Vestirse bien no va de cantidad, sino de intención y coherencia”, resalta la experta en imagen personal.

Al final, esta regla sirve para algo muy concreto: aprender a mirarnos con más criterio. “Antes de salir de casa, basta con preguntarse si el conjunto está completo, si todo lo que llevamos suma y si hay algo que, aunque esté ahí, resta. Casi siempre la solución no es cambiarlo todo, sino ajustar un detalle. Y cuando el equilibrio está ahí, se nota. Porque un look bien pensado no grita, simplemente fluye”, agrega.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.