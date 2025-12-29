¿Qué usar en el Año Nuevo 2025? Texturas, colores y más para recibir el 2026

Los tonos café y borgoña son una de las tendencias con más fuerza. / Ilustración Eder Leandro Rodríguez Foto: Ilustración Eder Leandro Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La moda se convierte en protagonista en las fiestas de fin de año, y las tiendas y los comercios tienen sus mejores días, gracias a quienes quieren deslumbrar durante la última noche del año.

Lea: ¿Cómo vestirse elegante, pero casual? Opciones para hombres y mujeres

Este 2025, las tendencias apuntan a despedir el año con siluetas elegantes, brillo sofisticado y detalles que elevan cualquier look sin esfuerzo.

GoTrendier, la plataforma líder en moda sostenible del país, destaca las claves para recibir el nuevo año con piezas que roban miradas y transmiten la energía ideal para comenzar el 2026.

Los vestidos midi continúan como la apuesta infalible: versátiles, modernos y con cortes que estilizan, desde aberturas delicadas hasta drapeados fluidos.

Los blazers de hombros marcados y silueta amplia se consolidan como el complemento perfecto para quienes buscan un look moderno y effortless , ya sea con tops satinados, bodies de encaje o piezas minimalistas.

Para las celebraciones al aire libre, los abrigos y suéteres oversize siguen siendo una gran opción, logrando ese equilibrio entre comodidad y sofisticación.

Moda masculina

Se destacan las camisas satinadas, pantalones de corte recto y americanas texturizadas; mientras que los más audaces encuentran en las chaquetas de lentejuelas o los botines de charol una forma de sumar brillo sin perder elegancia.

¿Qué colores se usan para el Año Nuevo 2025?

Los metalizados —en especial dorado y plateado— iluminan los looks sin necesidad de exagerar, mientras que tonos profundos como el rojo vino o el verde esmeralda aportan ese toque elegante y simbólico perfecto para la noche del 31.

“Este fin de año veremos un fuerte protagonismo de tonos como el dorado y el plateado, asociados al éxito y la abundancia para empezar el 2026 con buena energía. También se imponen los colores pastel brillantes que aportan feminidad y suavidad a los looks, mientras que para los hombres los tonos nude y marrones profundos serán clave para quienes buscan elegancia sin recurrir al negro”, dice Daniela Segura, Content Specialist de la plataforma.

De acuerdo con la plataforma, “para quienes prefieren un aire más romántico, los pasteles brillantes como lavanda o rosado suave se cuelan en vestidos y blusas, y en moda masculina los tonos tierra cálidos refrescan el estilo clásico sin caer en lo básico”.

Las texturas elevan el look

Las lentejuelas y la pedrería llegan en versiones más delicadas, perfectas para crear destellos sutiles en faldas, chaquetas y tops.

La seda y el satén continúan como sinónimo de elegancia contemporánea, mientras que las transparencias—combinadas con encaje o terciopelo—aparecen en detalles estratégicos que aportan sensualidad sin recargar.

El 2025 se despide con una moda que combina futurismo, romanticismo y glamour en su justa medida.

“La idea es que cada persona encuentre un look que refleje su esencia y le permita cerrar el año brillando sin miedo”, agrega la experta.

Así las cosas, las tendencias invitan a jugar, mezclar estilos y elegir prendas que conecten con la energía que se quiere atraer para iniciar un 2026 luminoso, moderno y lleno de estilo.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.