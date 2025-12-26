¿Quién diseñó el blazer que usó el presidente Gustavo Petro en Navidad?

Presidente Gustavo Petro. / Imagen de referencia - Juan Diego Cano Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro reconoce el poder simbólico de la moda. En algunas de sus apariciones públicas, se ha salido del protocolo, como en 2023 para una cena con los reyes de España cuando usó un traje azul oscuro con corbata de color vinotinto, en lugar del tradicional frac.

Este año, durante la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, Petro optó por vestir una guayabera blanca, prenda tradicional de la región Caribe.

Sobre su elección estilística, hizo un comentario en su cuenta de X: “Creo que la cultura caribeña tiene su elegancia frente a una moda occidental que no es nuestra. ¿Qué opinan ustedes?”.

El primer mandatario también ha sido noticia por la ruana con mariposas bordadas hecha por Tejidos Rebancá, que ha usado en varias alocusiones y apariciones públicas.

Su “pinta” para el almuerzo con los habitantes de calle en eta Navidad también ha sido muy comentada. Petro usó un chaqueta hecha por la fundación Amor Real, ubicada en el barrio Santa Fe de Bogotá.

Mi pinta en el almuerzo con los habitantes de calle. La chaqueta la hicieron los habitantes de calle y es mi regalo de navidad.



Los últimos serán los primeros. pic.twitter.com/Hfc3jHBXwk — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 24, 2025

El blazer fue hecho por habitantes de calle y tiene unas flores bordadas en las mangas que fueron dibujadas por Wees Peter y por Pablo Segundo Kuiri, dos jóvenes indígenas del Amazonas. El diseño fue creado por Diamantina Arcoíris, creadora de la fundación.

Feliz Navidad a la Colombia Bella pic.twitter.com/BVyB6nk6eL — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 25, 2025

“Esperamos que use mucho el suit y que le llene de protección este amuleto, un símbolo de la transformación”, escribió Diamantina Arcoíris, la diseñadora de modas que alguna vez se llamó Catalina Azuero, en la cuenta de Instagram de la fundación Amor Real.

Cuando Diamantina descubrió que su hermano Camilo, quien tenía problemas de consumo de drogas, había sido asesinado como un falso positivo, se dedicó a usar la moda para ayudar a los consumidores de sustancias psicoactivas y habitantes de calle como si fueran su propia familia. Por eso, la fundación les enseña a jóvenes habitantes de calle procesos de bordado y confección, para que puedan tener una segunda oportunidad.

