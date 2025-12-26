Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Moda e Industria

¿Quién diseñó el blazer que usó el presidente Gustavo Petro en Navidad?

El primer mandatario se puso una chaqueta, que fue un regalo que le hizo una fundación, para el almuerzo del 24 de diciembre. Le contamos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Moda
26 de diciembre de 2025 - 12:00 p. m.
Presidente Gustavo Petro. / Imagen de referencia - Juan Diego Cano
Presidente Gustavo Petro. / Imagen de referencia - Juan Diego Cano
Foto: Juan Diego Cano
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente Gustavo Petro reconoce el poder simbólico de la moda. En algunas de sus apariciones públicas, se ha salido del protocolo, como en 2023 para una cena con los reyes de España cuando usó un traje azul oscuro con corbata de color vinotinto, en lugar del tradicional frac.

Este año, durante la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, Petro optó por vestir una guayabera blanca, prenda tradicional de la región Caribe.

Sobre su elección estilística, hizo un comentario en su cuenta de X: “Creo que la cultura caribeña tiene su elegancia frente a una moda occidental que no es nuestra. ¿Qué opinan ustedes?”.

El primer mandatario también ha sido noticia por la ruana con mariposas bordadas hecha por Tejidos Rebancá, que ha usado en varias alocusiones y apariciones públicas.

Lea: La ruana con mariposas bordadas que usa Gustavo Petro: así la crearon

Su “pinta” para el almuerzo con los habitantes de calle en eta Navidad también ha sido muy comentada. Petro usó un chaqueta hecha por la fundación Amor Real, ubicada en el barrio Santa Fe de Bogotá.

El blazer fue hecho por habitantes de calle y tiene unas flores bordadas en las mangas que fueron dibujadas por Wees Peter y por Pablo Segundo Kuiri, dos jóvenes indígenas del Amazonas. El diseño fue creado por Diamantina Arcoíris, creadora de la fundación.

Lea: Diamantina Arcoíris: la diseñadora que puso de moda las segundas oportunidades

“Esperamos que use mucho el suit y que le llene de protección este amuleto, un símbolo de la transformación”, escribió Diamantina Arcoíris, la diseñadora de modas que alguna vez se llamó Catalina Azuero, en la cuenta de Instagram de la fundación Amor Real.

Cuando Diamantina descubrió que su hermano Camilo, quien tenía problemas de consumo de drogas, había sido asesinado como un falso positivo, se dedicó a usar la moda para ayudar a los consumidores de sustancias psicoactivas y habitantes de calle como si fueran su propia familia. Por eso, la fundación les enseña a jóvenes habitantes de calle procesos de bordado y confección, para que puedan tener una segunda oportunidad.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Moda

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

Moda y política

Navidad

fundación Amor Real

Diamantina Arcoíris

 

Rafael Dario Cardona Montoya(c8q6w)Hace 12 minutos
Que noticia tan trascendente !!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.