Rutina de skincare: las tendencias para 2026

A la rutina básica del skincare (tónico, contorno de ojos, hidratante, crema y protector solar), se sumarán en 2026 los componentes de consciencia, bajo riesgo e individualización.

Términos como “skinimalismo”, efecto fresh y personalización con IA serán los más mencionados por las expertas en cuidado de la piel.

“Skinimalismo”

Los productos híbridos multifuncionales que combinan maquillaje y cuidado de la piel aportan eficacia y simplicidad. Encajan con un estilo de vida consciente, que prioriza la calidad y el rendimiento por encima de la cantidad. “Ya no se trata de acumular frascos, sino de elegir fórmulas inteligentes que optimicen resultados con el mínimo esfuerzo”, explican desde la marca austriaca Ringana.

Efecto fresh

La tendencia apuesta por una frescura natural y una “piel real”, con apariencia más firme gracias a métodos suaves y productos que fortalecen la capa protectora y potencian el brillo natural.

Personalización con IA

La inteligencia artificial ayudará a detectar lo que la piel realmente necesita y las marcas podrán ofrecer activos personalizados.

Fortalecer la piel desde lo básico

La salud de la piel es lo más importante. Una capa protectora fuerte cuida del estrés ambiental y de la deshidratación. Por eso, tomarán fuerza los productos que fortalezcan la barrera cutánea y contribuyan a tener una piel equilibrada y calmada.

Better aging

El better aging, la tendencia que promueve envejecer de manera natural, pero manteniendo la salud y el bienestar, estará presente el próximo año. La prevención, la protección y la regeneración serán protagonistas para cuidar la piel.

“Con la pérdida de firmeza de la piel en el punto de mira, los consumidores buscarán cada vez más soluciones que protejan y fortalezcan la piel durante los cambios de peso o que les ayuden a alcanzar la estética deseada sin recurrir a la medicación. Estas innovaciones apuntan hacia un enfoque más holístico, basado en el autocuidado”, pronostica WGSN.

Belleza de bajo riesgo

Desde cremas de drenaje linfático y sueros de-bloat hasta envolturas faciales de contorno y herramientas de tensado, la tendencia “señala el auge de los productos de belleza que afirman no tener efectos secundarios e imitar los beneficios de los inyectables. Cuidado corporal que levanta y cuidado de la piel que esculpe, impulsados poractivos, adaptógenos y herramientas”, señala WGSN.

Las tendencias en cuidado de la piel apuntan a entender los nuevos estilos de vida, en los que sobresale el bienestar.

