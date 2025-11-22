Seis consejos de un experto para conseguir unos rizos perfectos

Imagen de referencia. / Cortesía Kerástase Foto: Kerástase

No cabe duda. El cabello rizado nos da una imagen llena de vida, frescura y movimiento -siempre que lo llevemos hidratado, peinado y cuidado- pero, por desgracia, es bastante difícil de mantener. Y sobre todo ahora, cuando la humedad constante del clima, y las lluvias propias de esta época del año, tiende a encrespar nuestro cabello. La clave para evitar la molesta aparición del “frizz”, y que nuestro pelo se vea descuidado y sin brillo, es darle la hidratación que se merece. Y de la mano de Alberto Sanguino, estilista capilar y Education Manager de Llongueras, te contamos cuál es la mejor rutina para conseguir que nuestros rizos luzcan cuidados este invierno (y en cualquier momento del año).

1. Lavado

“Si te gusta dejarte el cabello rizado o potenciar tu rizo natural, lo mejor es que en la ducha laves el cabello con champú y una crema suavizante”, cuenta el experto.

Tip: usa un producto específico para cabellos rizados.

2. Un plus de hidratación

“Cuando ya te has aclarado la crema, te pones boca abajo en la ducha con el pelo empapado y te vas desenredando a la vez que te vas aplicando un producto adecuado”, recomienda. Eso sí, aconseja hacerlo “con el pelo mojado para que se reparta muy bien. Lo repartes con los dedos, asegurándote de que entra en el cabello, porque para que no se encrespe el pelo tienes que asegurarte de que pones el producto desde la raíz hasta los medios y puntas, que se reparta de manera uniforme”.

3. Definición del rizo

“Hacemos la técnica de pulsing con la toalla, que es apretando el cabello y friccionando el cabello en la misma ducha con la cabeza hacia abajo. Te haces un par de pulsing, te pones la toalla en los hombros, levantas la cabeza, te sales de la ducha”, apunta.

4. Potenciar la definición

“Luego, con las manos, hacemos la técnica de plopping enrollando los mechones como si fuese una tenacilla sobre los dedos, como una tenacilla mojada, utilizando los dedos puedes definir algún mechón que ya sabes que luego en seco siempre se encrespa o que no queda bonito”, desvela el experto.

5. Secado

“Es importante dejarlo secar completamente al aire, sin fuente de calor”, destaca. Aunque, explica que “sí que podemos utilizar un difusor si quieres activar el rizo, pero es importante no mover el difusor, tiene que estar estático”.

6. Peinado

“Luego, si te vas a hacer una coleta, un moño o una trenza, lo importante es elegir bien donde lo posicionas. Mi recomendación es siempre en la zona alta de la cabeza para óvalos más redondos, en la zona intermedia para el resto de los óvalos y más bajito para un moño bajo para los óvalos más alargados. Primero, elige la altura dependiendo de tu rostro y luego enrolla la coleta, hazte una trenza o unos torzales. Puedes fijarlo con la misma goma o con unas horquillas”, concluye el experto.

Con estos trucos conseguiremos lucir una melena rizada hidratada, definida y cuidada este invierno, con unos bucles elásticos y una imagen fresca y, sobre todo, sin frizz.

