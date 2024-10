Tendencias y cortes de cabello de moda para lo que queda de 2024

Foto de referencia. / Pixabay Foto: Pixabay

“La mujer en ese momento está dando un vuelco hacia lo natural. Por ejemplo, las que eran rubias, se están oscureciendo el pelo. Quieren el cabello de un tono brunette y verse mucho más naturales”, dice el estilista John Navas, quien lleva trabajando 25 años en el sector de la belleza.

El bogotano se ha especializado en estilismo y salud capilar estudiando corte en Londres, color en España y peinados en París. También ha sido embajador de reconocidas marcas y ha participado en ferias de peluquería y belleza en diferentes lugares del mundo.

Su conocimiento en técnicas las ha aplicado en su propia peluquería John Navas Studio en la que trabaja junto al estilista y su esposo Jorge Zárate y otras 55 personas. Lo novedoso del espacio es que trabajan bajo el concepto de visagismo, un término que busca realzar las cualidades del rostro de una persona mediante el corte o color de cabello.

Navas comenzó en el mundo de la belleza tras un accidente que tuvo su mamá. Por la compleja situación, dejó de lado su carrera de administración de empresas por seguir los consejos de un amigo estilista, quien lo encaminó y le enseñó sobre el sector. Según cuenta, al principio, no estaba convencido, “pero desde que vi la cara de felicidad de una amiga que me prestó su pelo para cortárselo, al ver su transformación, cómo su ánimo y su espíritu cambió, me apasioné”.

Lea también: ¿Cómo cuidar el cabello para que crezca, esté sin frizz y no se queme?

Decidió capacitarse y en el camino se enamoró del color. “Me apasionó entender la química y cómo funciona el pelo, qué es lo que hace, cómo lo pinto y lo que los cambios causan en la mujer. Además, la peluquería es algo serio en temas de ángulos y cortes”.

También cuenta que aplica en sus técnicas lo urbano de la mujer londinense, la naturalidad de la parisina y lo combina con lo clásico que tienen las colombianas. Además, está pendiente de las propuestas que ofrecen las grandes casas, como Gucci, L’Oréal, Dior durante las semanas de la moda. “Lo que se ve en las pasarelas se vuelve tendencia global. Lo que hacemos es adaptar esas tendencias a nuestras técnicas y a lo que buscan las consumidoras”.

Así las cosas, para fin de año estará en tendencia lo natural, que también va en línea con el creciente interés por el cuidado capilar. “Lo natural es la tendencia que viene para fin de año y los tonos brunette mandan la parada. Sin embargo, hay que revisar cuál es el brunette que le queda bien a cada persona, de acuerdo con su fenotipo, si es un brunette marrón, cobrizo, dorado o mate. Eso es súper importante”.

En temas de corte sigue con fuerza la tendencia del movimiento, las capas, el corte shaggy o mariposa. “Estos tipos de corte también van en línea con esos tonos oscuros, puestos estos no tienen tanto movimiento y cortes como el shaggy le dan ese efecto”, dijo Navas.

Otra tendencia que viene, según el estilista, “es un corte con unas cortinas que vienen de corto a largo, es decir, corto en el centro y largo hacia los laterales. Cuando las mujeres que se hacen este corte se recogen el cabello, el rostro se les suaviza”.

De acuerdo con Henkel, marca experta en belleza, en Latinoamérica las tendencias de belleza del segundo semestre de 2024 “muestran una clara segmentación por edad: las jóvenes de 18 a 25 años prefieren peinados y colores atrevidos como forma de expresión”.

Las mujeres de 26 a 35 años buscan un equilibrio entre elegancia y versatilidad con estilos adaptables a entornos profesionales y sociales, eligiendo tonos sofisticados como cobrizos o balayage sutil, “mientras que las 36 a 44 años priorizan la sofisticación y el cuidado especializado con peinados fáciles de mantener y colores profundos como castaños oscuros y borgoñas para un look natural y refinado”.

Sin embargo, más allá de las tendencias, es importante consultar a profesionales y conocerse para elegir las que vayan con su estilo personal.

Tips para cuidar el cabello

Según el experto, no es recomendable lavarse el cabello con agua caliente, es mejor tibia o fría. “Aunque tengan el cabello maltratado, no deben dormir con las mascarillas, porque el cabello es una hebra que está diseñada para permanecer seca”.

Además, el termoprotector es indispensable antes del secador, las pinzas o la plancha, así como el uso de revitalizantes. “El COVID nos dejó con una deficiencia en el cuero cabelludo y se está presenta mucha caída hoy en día. Por eso, hay que revitalizar el cuero cabelludo. Hay que saber qué champú nos conviene para el cuero cabelludo, porque no podemos usar champús que sean muy alcalinos o que tengan demasiada cantidad de detergentes”, agregó el experto.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.