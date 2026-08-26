Tenis y sotana: el “look” con el que León XIV entró en la lista de los mejor vestidos

Papa León XIV. / Alberto Pizzoli / AFP Foto: AFP - ALBERTO PIZZOLI

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El papa León XIV ocupa el sexto lugar en la categoría “Originals” de la lista de los mejor vestidos de 2026 de la revista Vanity Fair.

El medio destacó personalidades en cinco categorías originales, clásicos, profesionales, dúos y el futuro. En la categoría en la que se incluyó al papa se destacan los ‘looks’ de personalidades con un marcado y único estilo personal.

“Los vestidores más extravagantes e innovadores mantienen las cosas interesantes y están llenos de sorpresas”, asegura el medio especializado.

El look más memorable del papa León XIV, según el medio, fue la sotana color crema que combinó con tenis Nike.

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“Incluso antes del papado, León, antes conocido como padre Bob, llevó su modesta sotana a alturas celestiales al combinarla con zapatillas Nike”, dijo Vanity Fair.

Según Vanity Fair, una de sus características de estilo ha sido mantener su sentido de la informalidad irónica, “luciendo a veces gorras de béisbol”, detalló el medio.

El “look” de León XIV

El papa León XIV se hizo viral en las redes sociales en mayo de este año, tras una escena del tráiler del documental “Leone a Roma”, producido por Vatican News, con el que se conmemoró el primer aniversario de su pontificado.

En el clip el pontífice aparece caminando con una sotana en color crema y unos tenis Nike blancos de suela baja, alejados de los tradicionales zapatos y con el característico trazo curvo o Swoosh (inspirado en el ala de la diosa griega Niké) de la marca.

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El listado de Vanity Fair 2026

Vale la pena mencionar que se trata de la primera vez en esta década que la edición estadounidense de Vanity Fair presenta su lista anual de los mejor vestidos.

“Los elegidos para la lista de los mejor vestidos de Vanity Fair 2026 fueron seleccionados por el equipo”, dijeron.

León XIV aparece en el listado junto al director de cine Spike Lee, la patinadora olímpica Alysa Liu, la directora del Studio Museum de Harlem, Thelma Golden, la fundadora Colby Mugrabi y el escritor Hilton Als. En esta categoría también aparecen la diseñadora Sandy Powell y la cantante islandesa Björk.

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