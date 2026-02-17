Test de colorimetría: ¿qué color de ropa le queda mejor según tono de piel, ojos y cabello?

Imagen de referencia. / Pixabay Foto: Pixabay

La colorimetría es el análisis del color que, de acuerdo a los tonos de piel, ojos y cabello, puede definir cuáles colores debería tener en su armario, pues resaltan su belleza natural e iluminan su rostro.

Elegir los tonos adecuados permite proyectar emociones y valores como confianza, sofisticación, cercanía o empoderamiento. “Comprender la colorimetría nos ayuda a conectar la ropa con la intención: un rojo puede expresar poder, pero no todos los rojos transmiten lo mismo”, explica Camilo Correa, líder de experiencia personal shopper en Vélez.

Por ejemplo, si la persona tiene un subtono frío, se puede ir hacia tonos plateados, rojos cereza, fucsias, vinos y azules marinos. Es decir, tonos de color con pigmento azul.

“Si hablamos de tonos neutros, puede elegir colores como el blanco, el gris o el negro”, explica el experto.

Si la persona es cálida, los colores tierra, rojos borgoña, camel, naranjas y rojos corales le quedan muy bien. Si quiere usar pasteles, deberían ser más marrones.

Este es el paso a paso para hacer su test de colorimetría:

