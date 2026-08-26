Tipos de escote: qué efecto visual genera cada uno y cuál elegir según la ocasión

Elle Fanning usando un Givenchy con falda amplia, corpiño palabra de honor y brillo, con un collar de 1903 del archivo de Cartier. / EFE/EPA/Jill Connelly Foto: EFE - JILL CONNELLY

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En el universo de los escotes se destacan el V, el redondo, el cuadrado, palabra de honor y corazón. Cada uno tiene unas características particulares y funciona para determinadas ocasiones de uso.

De acuerdo con el diseñador de moda Fabián Rodríguez, los escotes cambian la manera en que percibimos nuestro cuerpo.

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“Quiero quitarle a la gente una idea de la cabeza: no existe un escote que esté ‘prohibido’ para determinado cuerpo”, dice.

El estilismo de moda, según Rodríguez, “no se trata de decir ‘tú puedes usar esto y tú no puedes usarlo’. Se trata de entender qué efecto genera cada prenda y decidir qué queremos comunicar”.

Según explica, si se quiere alargar visualmente el cuello y generar una línea más vertical, probablemente un escote en V va a ser una excelente herramienta.

Junto al diseñador y a Carolina Cadavid, directora de diseño de la marca de ropa femenina Naf Naf, construimos esta guía con los tipos de escote, sus efectos visuales y las ocasiones ideales de uso.

Tipos de escote

Escote en V: uno de los más versátiles. Puede ser sutil o profundo y está presente tanto en prendas casuales como en propuestas más sofisticadas.

¿Cuál es su efecto visual? El escote en V crea una línea vertical que visualmente alarga el cuello y el torso. Entre más profunda sea la V, más marcado será ese efecto.

Escote redondo: clásico, femenino y fácil de llevar. Según su profundidad, puede sentirse más casual o delicado.

¿Cuál es su efecto visual? El redondo genera líneas suaves. Los escotes redondos más abiertos aportan mayor amplitud visual a la parte superior, mientras que los cerrados llevan la atención hacia el rostro y pueden acortar visualmente el cuello.

Escote cuadrado: romántico y muy favorecedor. Enmarca especialmente bien el cuello, las clavículas y los hombros.

¿Cuál es su efecto visual? El escote cuadrado estructura la parte superior y pone el foco en las clavículas y el escote. Es una excelente opción cuando buscamos una silueta femenina, pero definida.

Así las cosas, si quiere darle más estructura a la parte superior del cuerpo, puede jugar con un escote cuadrado.

Escote corazón: se caracteriza por dos curvas que enmarcan el busto y descienden en el centro, similares a las formas que ilustran un corazón. Es muy femenino y suele funcionar especialmente bien en vestidos.

¿Cuál es su efecto visual? El escote corazón enmarca el busto y aporta suavidad visual gracias a sus curvas.

Escote barco: se extiende horizontalmente hacia los hombros. Aporta elegancia y pone como protagonista a la línea de las clavículas.

¿Cuál es su efecto visual? El escote barco crea una línea horizontal, por lo que amplía visualmente la parte superior y da mayor presencia a la línea de los hombros. Es una buena opción para equilibrar una silueta con más volumen en las caderas.

Halter: deja los hombros más expuestos y lleva la atención hacia la parte superior del cuerpo. Tiene un aire moderno y sofisticado.

¿Cuál es su efecto visual? El halter dirige la mirada hacia los hombros y el rostro y suele crear una sensación de verticalidad en el centro del cuerpo.

Palabra de honor o strapless: deja hombros y clavículas completamente descubiertos. Es ideal cuando queremos un efecto especial, femenino y sofisticado. Se usa con frecuencia en ocasiones de noche.

¿Cuál es su efecto visual? El escote strapless resalta la línea horizontal de los hombros, las clavículas y el cuello.

Asimétrico: tiene un hombro más protagonista que el otro. Da movimiento y le da un modernidad al look. En muchas ocasiones está acompañado de drapeados, que generan mayor movimiento y resaltan su asimetría.

¿Cuál es su efecto visual? El escote asimétrico rompe la simetría de la silueta, creando dinamismo y convirtiendo el escote en protagonista del estilismo.

Si quiere algo más creativo y diferente, un escote asimétrico puede transformar completamente un look.

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¿Hay escotes que favorecen determinadas proporciones corporales?

“Sí, pero desde la marca evitamos hablar de reglas rígidas sobre qué cuerpo puede o no puede llevar determinado escote. La idea es utilizar el escote para crear el efecto visual que buscamos”, dice Cadavid.

Si se quiere dar mayor presencia visual a los hombros y equilibrarlos con la cadera, lo ideal es recurrir al barco o a escotes más horizontales.

De acuerdo con los expertos, si busca enmarcar y definir la parte superior, el cuadrado funciona bien. Para poner el foco en hombros y brazos, use un halter, palabra de honor o asimétricos.

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Con un busto más generoso, una V media o un escote abierto pueden generar una línea visual armónica; “la clave está también en que la prenda tenga buena sujeción y caída. Con un busto más pequeño, escotes cuadrados, corazón o diseños con detalles, drapeados y volumen en la parte superior pueden ayudar a potenciar visualmente esa zona. En lugar de establecer reglas sobre el cuerpo, buscamos equilibrar proporciones y destacar aquello que queremos convertir en protagonista”, dice Cadavid.

¿Qué escote elegir según el evento?

Además del efecto visual, el escote se debe elegir preferiblemente según el evento.

“No es lo mismo escoger un escote para ir a trabajar que para una cena, un matrimonio, una gala o un evento de moda”, dice Rodríguez.

Por eso, cuando estén construyendo un look, el experto recomienda que se hagan estas cuatro preguntas:

¿Qué quiero destacar?

¿Qué quiero equilibrar?

¿Qué quiero comunicar?

¿Para qué ocasión me estoy vistiendo?

“Cuando empezamos a hacernos esas preguntas, dejamos de vestirnos simplemente porque ‘algo se ve bonito’ y empezamos a utilizar la ropa como una herramienta para construir nuestra imagen y comunicar quiénes somos”, asegura Rodríguez.

¿Qué escote usar según la ocasión?

Por ejemplo, para elegir un vestido, el escote tiene mucho peso porque define toda la intención del look. En los looks del día a día, Cadavid recomienda elegir escotes redondos, cuadrados o V moderados; para elevar el look en una ocasión especial podemos jugar con corazón, halter, asimétricos o palabra de honor.

Para un look casual: se aconsejan escotes redondo, V suave, camisero o cuadrado. Son fáciles de combinar con denim, pantalones fluidos y prendas de punto.

Para la oficina o un look más formal: funcionan muy bien una V moderada, un escote redondo elegante, un camisero o un cuello más cerrado. El blazer también nos permite jugar con un escote algo más abierto manteniendo el conjunto sofisticado, siempre teniendo en cuenta el contexto.

Para una cita: el cuadrado, corazón, V o asimétrico aportan ese punto especial sin necesidad de añadir demasiados elementos.

Para una fiesta o evento: los más utilizados son los escostes palabra de honor, halter, espalda protagonista, escotes profundos o asimétricos. Aquí el escote puede convertirse directamente en el detalle principal de la prenda.

En un traje, por ejemplo, el escote se complementa con la chaqueta. “Una V limpia debajo de un blazer prolonga sus líneas y estiliza muchísimo. Un top de escote cuadrado aporta contraste y feminidad, mientras que un cuello más cerrado puede dar una imagen más minimalista y contemporánea”, comenta la experta.

Además, los expertos consultados recomiendan no elegir el escote de manera aislada. Es decir, se debe seleccionar junto a los accesorios, materiales y texturas.

“Un mismo escote puede resultar casual, romántico, sensual o sofisticado dependiendo de todo lo que lo acompaña. La mejor elección será aquella que consiga crear la proporción que queremos y hacernos sentir cómodas y seguras con el look”, puntualizó Cadavid.

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